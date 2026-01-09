快訊

黃偉哲指營養午餐免費「北炫富南痛苦」 蔣萬安：非炫富、是責任

辜仲諒涉澄清湖大樓購地案…一審判7年8月 高院延長限制出境、科控8月

NBA／永遠不會主動離開公鹿 字母哥：「吹密」非我本性

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
字母哥強調永遠不會向公鹿主動提出交易請求。 路透
字母哥強調永遠不會向公鹿主動提出交易請求。 路透

在昨天老鷹隊宣布將當家球星楊恩（Trae Young）打包送往巫師隊後，聯盟其他幾位動向備受關注的球星動態也引發討論，其中公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）近年總是與交易傳聞扯上邊，不過他在昨天球隊不敵勇士隊後表示，永遠不會向公鹿主動提出交易請求。

安戴托昆波曾在2021年帶領公鹿奪冠，不過過去幾年受到陣容動盪影響，公鹿不僅未能再打進總冠軍賽，過去3季季後賽更都是一輪遊，讓安戴托昆波離隊的傳聞不曾間斷。

而本賽季公鹿更是打出近年最差的一次開局表現，在昨天輸給勇士後，目前以16勝21敗排名東區第11名，在楊恩昨天遭到交易後，安戴托昆波的動向也備受關注，不過他仍是堅持初衷，強調自己並沒有離開密爾瓦基的想法，也不會向球團主動提請交易。

「永遠不會有那一刻，就是我站出來說我想要被交易，因為這不是我的本性。」談到近年來不斷與交易傳聞扯上邊，安戴托昆波說：「我的計畫就是在這邊結束職業生涯，如果他們不想要我，那我也沒辦法阻止，因為我只是一名僱員。」

而公鹿目前確實也沒有交易安戴托昆波的想法，仍希望圍繞他重新建構一支冠軍球隊，安戴托昆波說：「我不會離開，我仍全新投入在這支球隊上，我想要扭轉球隊的頹勢，打出精采的籃球。我想要保持健康幫助我的隊友，我們最近6場比賽的戰績是4勝2敗，我們還有很多重要比賽要打，我依舊全神貫注，這不只是百分之百，而是百分之百萬，傾注在我的隊友、球技、這支球隊和這座城市之中。」

公鹿 Giannis Antetokounmpo 老鷹 Trae Young

延伸閱讀

NBA／「晚安」慶祝手勢再現！柯瑞轟31分率勇士獵公鹿

NBA／傳楊恩如願被送往巫師 老鷹換來麥凱倫、基斯佩特

NBA／垃圾時間還扣籃！字母哥引爆衝突 反嗆：我們為生存而戰

NBA／踢爆交易傳聞！ 美媒稱公鹿將「字母哥」視為衝冠核心

相關新聞

NBA／美媒分析勇士交易AD機會低 東區球隊認為有他就能爭冠

近期關於獨行俠隊戴維斯（Anthony Davis）的交易傳聞不斷，《The Atheltic》記者阿米克（Sam Amick）與克拉克（Christian Clark）撰文分析戴維斯交易的可能性，老

NBA／公鹿開季低迷仍無意離開 安戴托昆波：主動提交易不是我的本性

在昨天老鷹隊宣布將當家球星楊恩（Trae Young）打包送往巫師隊後，聯盟其他幾位動向備受關注的球星動態也引發討論，其...

NBA／布朗稱沒得到足夠罰球機會 直言吹判影響專注力

在塞爾蒂克以110：114不敵金塊後，綠衫軍球星布朗（Jaylen Brown）談到對於裁判的不滿，儘管本場攻下全場最高的33分，但布朗仍認為自己沒有得到足夠的罰球機會，更直言比賽後段的判決影響了他的

NBA／前役被驅逐出場 柯爾自爆「媽媽問是不是會對裁判動手」

勇士隊60歲教頭柯爾（Steve Kerr）前一場碰快艇隊時，被裁判哨音激怒，第四節最後7分多鐘連領2次技術犯規遭驅逐，...

NBA／湖人寫史上首見不名譽紀錄 唐西奇：沒詹姆斯很難競爭

湖人隊今天在缺兵少將的情況下，以91：107輸給馬刺隊。湖人開季連續12場敗仗都是10分差以上，刷新聯盟紀錄。 本季湖人戰績23勝12敗，12場落敗都輸對手至少10分。值得一提的是，湖人進入關鍵

NBA／交易後扶正成老鷹新核心 強森對楊恩獻上祝福

在楊恩（Trae Young）被交易至巫師後，老鷹將以強森（Jalen Johnson）作為新球隊核心，這名24歲前鋒在今日擊敗鵜鶘的比賽後談到對於交易的看法，並對楊恩獻上感謝與祝福。 強森說：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。