快訊

NBA／想贏不能只靠三巨頭！柯瑞、格林點名勇士「勝利X因子」

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞與格林一致強調，勝負的「關鍵X因子」正是霍福特和梅爾頓。 美聯社。
勇士昨日以120：113成功守護主場勝利。當外界聚焦在柯瑞（Stephen Curry）轟下全隊最高31分的表現時，柯瑞與格林（Draymond Green）賽後卻一致強調，真正左右勝負的「關鍵X因子」，才是替補出擊的霍福特（Al Horford）和梅爾頓（De'Anthony Melton）。

格林說：「他們兩個就是把我們陣容串起來的關鍵人物。看到其他人跳出來真的很棒。我們從第一天就知道，我們需要這些人才能贏球。光靠我、柯瑞與巴特勒三人是不可能的，那從來不是答案。」

「任何覺得這是解法的球隊都證明錯了。我們依賴隊友，也相信隊友。」格林賽後給予兩人高度肯定。

柯瑞則指出，儘管兩人本季多次缺陣，但已逐漸找回狀態，「他們前段時間不是沒上，就是完全不能打，現在還在找感覺和節奏。但你可以看出他們替補上來能造成多大影響。」

梅爾頓與霍福特此戰合計攻下30分、13籃板、6助攻、2火鍋與1抄截，兩人在場正負值分別為+4與+9。

其中，梅爾頓經歷長達一年的ACL修復與復健，如今終於找回手感。全場13投8中，拿下本季新高的22分，其中包含5顆外線，並多次在比賽關鍵時刻重擊公鹿防線，成為勇士外圍火力來源。

霍福特則上場19分鐘，繳出8分、10籃板、6助攻、2火鍋的表現，全場6投3中、包含兩記三分球，籃板與助攻同為個人本季新高。

總教練柯爾Steve Kerr）賽後也盛讚到霍福特的價值，「我們現在開始能逐步拉高他的上場時間，他看起來終於恢復健康。他打了19分鐘，帶給我們完全不同的輪轉配置，他今晚太出色了，什麼事都做到了。」

「我認為我的影響力就在於所有能幫助球隊贏球的事情，不管是籃板、助攻。我知道我有投射能力，可以替隊友拉開空間。我能以很多方式影響比賽，而這場剛好全部連結起來，感覺非常好。」霍福特說道

勇士 Stephen Curry 柯爾 Draymond Green Steve Kerr Al Horford

