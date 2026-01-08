NBA／美媒分析勇士交易AD機會低 東區球隊認為有他就能爭冠

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠隊戴維斯。 美聯社
近期關於獨行俠隊戴維斯（Anthony Davis）的交易傳聞不斷，《The Atheltic》記者阿米克（Sam Amick）與克拉克（Christian Clark）撰文分析戴維斯交易的可能性，老鷹和暴龍隊確實有興趣，勇士隊交易可能性不高。

戴維斯下賽季年薪5850萬美元，正尋求延長合約，但戴維斯經紀團隊不認為今年休賽季能與獨行俠談成續約，因此強烈希望能把他交易到更有機會續約的落腳處。

報導指出，老鷹與暴龍隊是2支被視為追求戴維斯的球隊，且戴維斯本人對這2隊都能接受。暴龍目前東區第4，被預期會尋找中鋒戰力，不過任何與暴龍的交易，都代表獨行俠要接手長約，獨行俠若走這條路，一定會要求大量選秀權回報。另外，暴龍也對國王隊中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）有興趣。

西區第8的勇士曾與獨行俠討論過交易戴維斯，目前大門並未完全關上，但如果勇士堅決不交易格林（Draymond Green）或巴特勒（Jimmy Butler），幾乎不存在薪資規則可行的交易方式。

東區第11的公鹿同樣對戴維斯表達過興趣，但交易成真機率不高，他們資產有限且缺乏能匹配的大合約，難湊出具吸引力的包裹。

部分聯盟高層認為，獨行俠交易截止日前恐無法用戴維斯換回理想資產，最終可能將把交易談判延後到夏天。不過也有高層形容，「東區每隊都覺得，只差一個戴維斯就能打進總冠軍賽。」

獨行俠 勇士 Anthony Davis

