NBA／布朗稱沒得到足夠罰球機會 直言吹判影響專注力

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克球星布朗。 法新社
塞爾蒂克以110：114不敵金塊後，綠衫軍球星布朗Jaylen Brown）談到對於裁判的不滿，儘管本場攻下全場最高的33分，但布朗仍認為自己沒有得到足夠的罰球機會，更直言比賽後段的判決影響了他的專注度。

布朗本場拿下33分7籃板4助攻，不過他僅獲得三次罰球，另外發生七次失誤，他認為裁判的吹判方式影響了自己的節奏，布朗在賽後記者會說道：「我很希望能多站上罰球線幾次，我打得很強硬、很積極，但我有點讓判決影響了自己的心態，我在某些時刻應該可以做得更好。」布朗本季場均可獲得7.2次罰球。

布朗認為本場裁判的哨音與自己的球風並不相符，在多次面臨身體碰撞後未得到吹判使他難以保持冷靜，他說：「我在面對對抗後選擇強勢出手，以往都能造成犯規，但今天就是沒有。」

金塊本場獲得24次罰球，塞爾蒂克則僅有15次，且其中8次是在最後兩分鐘金塊建立雙位數領先時出現，布朗指出，不一致的吹判不只會影響防守，他說：「我的打法具侵略性，切入製造碰撞，但如果沒獲得哨音，就會看起來是個糟糕的出手，然後在防守端產生連鎖反應。」

