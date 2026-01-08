NBA／布朗稱沒得到足夠罰球機會 直言吹判影響專注力
在塞爾蒂克以110：114不敵金塊後，綠衫軍球星布朗（Jaylen Brown）談到對於裁判的不滿，儘管本場攻下全場最高的33分，但布朗仍認為自己沒有得到足夠的罰球機會，更直言比賽後段的判決影響了他的專注度。
布朗本場拿下33分7籃板4助攻，不過他僅獲得三次罰球，另外發生七次失誤，他認為裁判的吹判方式影響了自己的節奏，布朗在賽後記者會說道：「我很希望能多站上罰球線幾次，我打得很強硬、很積極，但我有點讓判決影響了自己的心態，我在某些時刻應該可以做得更好。」布朗本季場均可獲得7.2次罰球。
布朗認為本場裁判的哨音與自己的球風並不相符，在多次面臨身體碰撞後未得到吹判使他難以保持冷靜，他說：「我在面對對抗後選擇強勢出手，以往都能造成犯規，但今天就是沒有。」
金塊本場獲得24次罰球，塞爾蒂克則僅有15次，且其中8次是在最後兩分鐘金塊建立雙位數領先時出現，布朗指出，不一致的吹判不只會影響防守，他說：「我的打法具侵略性，切入製造碰撞，但如果沒獲得哨音，就會看起來是個糟糕的出手，然後在防守端產生連鎖反應。」
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言