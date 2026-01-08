NBA／湖人寫史上首見不名譽紀錄 唐西奇：沒詹姆斯很難競爭

Luka Doncic 位置 前鋒-後衛 得分 33.7 籃板 7.96 助攻 8.8 抄截 1.57

湖人隊今天在缺兵少將的情況下，以91：107輸給馬刺隊。湖人開季連續12場敗仗都是10分差以上，刷新聯盟紀錄。

本季湖人戰績23勝12敗，12場落敗都輸對手至少10分。值得一提的是，湖人進入關鍵時刻（最後5分鐘分差5分）共有13場，豪取13勝0敗的夢幻戰績。

湖人贏球只贏一點點、輸球被打爆的情況，也反應到湖人場均勝分差，湖人場均輸0.2分，竟然還能23勝12敗西區第4。火箭隊場均贏8.2分戰績還比湖人差，勇士隊場均贏1.4分，20勝18敗西區第8。

湖人射手文森（Gabe Vincent）傷癒歸隊，但少了詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）和八村壘的湖人仍難以取分，空砍38分大三元的唐西奇（Luka Doncic）受訪時直言，「我覺得我們真的拚盡全力了，沒有詹姆斯很難競爭。」