聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／湖人寫史上首見不名譽紀錄 唐西奇：沒詹姆斯很難競爭
湖人隊今天在缺兵少將的情況下，以91：107輸給馬刺隊。湖人開季連續12場敗仗都是10分差以上，刷新聯盟紀錄。
本季湖人戰績23勝12敗，12場落敗都輸對手至少10分。值得一提的是，湖人進入關鍵時刻（最後5分鐘分差5分）共有13場，豪取13勝0敗的夢幻戰績。
湖人贏球只贏一點點、輸球被打爆的情況，也反應到湖人場均勝分差，湖人場均輸0.2分，竟然還能23勝12敗西區第4。火箭隊場均贏8.2分戰績還比湖人差，勇士隊場均贏1.4分，20勝18敗西區第8。
湖人射手文森（Gabe Vincent）傷癒歸隊，但少了詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）和八村壘的湖人仍難以取分，空砍38分大三元的唐西奇（Luka Doncic）受訪時直言，「我覺得我們真的拚盡全力了，沒有詹姆斯很難競爭。」
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言