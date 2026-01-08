NBA／交易後成老鷹新核心 強森對楊恩獻上祝福

在楊恩（Trae Young）被交易至巫師後，老鷹將以強森（Jalen Johnson）作為新球隊核心，這名24歲前鋒在今日擊敗鵜鶘的比賽後談到對於交易的看法，並對楊恩獻上感謝與祝福。

強森說：「他（楊恩）真的很棒，從第一天開始就對我很好，我很感激有這段與他共事的時光，也感謝他為這支球隊所做的一切、他對我個人的幫助，期待他在巫師隊的表現。」

在交易中，老鷹將這位四屆全明星後衛送往巫師，換來麥凱倫（CJ McCollum）與基斯佩特（Corey Kispert），楊恩效力老鷹八個賽季，自2018年以第五順位加盟後，立刻成為老鷹當家球星，曾在2021年帶隊闖進東區決賽，不過本季表現下滑，僅出賽10場，場均攻下19.3分，投籃命中率僅41.5%。

強森說：「他一直都做自己，始終關心隊友，這是我最尊敬他的地方，這也是我從他身上學到的事。」強森本季繳出生涯最佳表現，場均繳出 23.7分、10.4籃板、8.4助攻 的全能數據。