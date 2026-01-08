NBA／「晚安」慶祝手勢再現！柯瑞轟31分率勇士獵公鹿

賽前勝差只有1場的馬刺與湖人隊今天都是連2天出賽，雙方上半場拉鋸，但下半場年輕氣盛的馬刺逐漸掌控比賽風向，終場以107：91大勝湖人，結束2連敗，同時守住西區第2的位置；湖人則是掉到西區第5。

2026-01-08 13:15