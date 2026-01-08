聽新聞
NBA／「晚安」慶祝手勢再現！柯瑞轟31分率勇士獵公鹿
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天碰公鹿隊轟下全隊最高的31分，包括最後26秒投進高難度的後撤步跳投，進球後他也比出手掌放臉頰旁的招牌「晚安睡覺」手勢，慶祝球隊以120：113守護主場勝利。
柯瑞今天三分球9投3中，另有7助攻和7籃板，隊友梅爾頓（De'Anthony Melton）替補出發也加入外線火力供輸行列，三分球9投5中貢獻22分，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）挹注21分、5籃板，霍福特（Al Horford）也有8分、10籃板、6助攻的全能表現。
全場21投12中的柯瑞，第一節4分44秒外線開張，半場14分助隊半場打完握有64：53領先，並帶著98：82優勢進入決勝節。公鹿當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Anteokounmpo）最後4分38秒上籃得手雖助隊追到103：113，但巴特勒馬上進球回應，讓勇士穩住領先。
安戴托昆波節末進球讓公鹿比分再追到111：118，但柯瑞最後26秒展現高超運球技巧後投進遠距離兩分球，為勇士鎖定勝利後比出「晚安」慶祝手勢，主場大通中心也有球迷一同比出同樣動作，氣氛熱烈。
安戴托昆波雖攻下全場最高34分、10籃板、5助攻，波特（Kevin Porter Jr.）15分、9助攻和4籃板。
