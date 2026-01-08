NBA／火箭連2場絕殺？ 裁判沒收伊森補籃拓荒者戲劇性贏球

火箭隊差點連兩場絕殺！今天客場挑戰拓荒者隊，比賽時間剩5.1秒，「死神」杜蘭特（Kevin Durant）絕殺中投未命中，隊友伊森（Tari Eason）奮力搶到進攻籃板補進2分，裁判第一時間判進算，但看完重播後認定出手超時，終場拓荒者以103：102氣走火箭，豪取4連勝。

火箭投籃手感冰冷，投籃命中率僅37%，但進攻籃板數24：6完全輾壓拓荒者，使比賽分差始終接近。關鍵時刻杜蘭特2罰全中追至一分差，沒想到拓荒者竟出現要命發球失誤，比賽時間剩5.3秒。

最後一擊火箭順利交到杜蘭特手中，上一場用三分絕殺太陽隊的他，這次選擇運球至中距離跳投，球彈框而出，伊森摘下籃板補進2分，全隊欣喜若狂。不過裁判看完回放後發現出手已超時，火箭空歡喜一場。

Tari Eason's tip in attempt off Kevin Durant's miss was not in time, and the Rockets fall to the Trail Blazers in a WILD finish 🫤pic.twitter.com/pHDsyanar8 — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 8, 2026

拓荒者一哥阿夫迪賈（Deni Avdija）全場24投13中，罰球15中13，狂轟41分。杜蘭特26投14中，砍進37分，湯普森（Amen Thompson）則貢獻24分12籃板6助攻。火箭輸球後掉到西區第6，領先第7的太陽1.5場勝差。