NBA／灰狼要替愛德華找幫手 可能交易2024第8順位迪林罕

目前戰績西區第六的灰狼將改善後場戰力視為補強目標，根據資深記者費雪（Jake Fischer）的說法，灰狼考慮將2024年第八順位的迪林罕（Rob Dillingham）作為交易籌碼，來達成球隊的補強目標，替愛德華（Anthony Edwards）尋找後場幫手。

費雪認為，灰狼會著重於引進一名中產薪資後衛，他說：「他們可以把康利（Mike Conley）即將到期的合約（1070萬美元）和迪林罕的薪資（650萬美元）打包來吸收中產合約，如果要清出更多薪資空間，也可以再加入一些替補球員。」

費雪補充，灰狼會考慮交易迪林罕是因為他未如預期補上組織進攻的缺口，他說：「灰狼當初為了在2024年選秀拿到第8順位選進他相當積極，不過換個環境對迪林罕來說可能是好事。」迪林罕本季場均僅出賽十分鐘，拿下3.7分、1.2籃板、1.9助攻。