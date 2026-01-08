NBA／灰狼要替愛德華找幫手 可能交易2024第8順位迪林罕
目前戰績西區第六的灰狼將改善後場戰力視為補強目標，根據資深記者費雪（Jake Fischer）的說法，灰狼考慮將2024年第八順位的迪林罕（Rob Dillingham）作為交易籌碼，來達成球隊的補強目標，替愛德華（Anthony Edwards）尋找後場幫手。
費雪認為，灰狼會著重於引進一名中產薪資後衛，他說：「他們可以把康利（Mike Conley）即將到期的合約（1070萬美元）和迪林罕的薪資（650萬美元）打包來吸收中產合約，如果要清出更多薪資空間，也可以再加入一些替補球員。」
費雪補充，灰狼會考慮交易迪林罕是因為他未如預期補上組織進攻的缺口，他說：「灰狼當初為了在2024年選秀拿到第8順位選進他相當積極，不過換個環境對迪林罕來說可能是好事。」迪林罕本季場均僅出賽十分鐘，拿下3.7分、1.2籃板、1.9助攻。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言