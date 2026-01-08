NBA／唐西奇空砍38分大三元 馬刺強森發威輕取湖人守住西2

Luka Doncic 位置 前鋒-後衛 得分 33.7 籃板 7.96 助攻 8.8 抄截 1.57

賽前勝差只有1場的馬刺與湖人隊今天都是連2天出賽，雙方上半場拉鋸，但下半場年輕氣盛的馬刺逐漸掌控比賽風向，終場以107：91大勝湖人，結束2連敗，同時守住西區第2的位置；湖人則是掉到西區第5。

湖人41歲老將詹姆斯（LeBron James）輪休、里夫斯（Austin Reaves）持續養傷，本場只剩唐西奇（Luka Doncic）一台進攻發動機，他上半場就豪取22分，馬刺則靠強森（Keldon Johnson）第2節獨得12分維持領先。

第三節前段仍互有攻勢，但強森連得5分，幫助馬刺打出7：0攻勢拉開分差。末節最後2分鐘馬刺連續打進3球，領先16分，剩下51.1秒比賽成為垃圾時間。

強森板凳出發，13投11中，攻下全隊最高的27分，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上場26分鐘，就繳出16分14籃板2抄截4火鍋的全能成績單。

湖人全隊只有唐西奇、拉拉維亞（Jake LaRavia）和海斯（Jaxson Hayes）得分上雙，唐西奇26投13中，罰球16中10，奪下38分10籃板10助攻的大三元，但有7失誤。