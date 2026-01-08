NBA／三主力缺陣打出生涯代表作 活塞史都華：我們都是狠角色

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
活塞三大主力休兵下，靠史都華（Isaiah Stewart）猛轟生涯新高31分，以108：93擊敗公牛隊收下3連勝。 美聯社
活塞隊今天在球隊三大主力康寧漢（Cade Cunningham）、哈里斯（Tobias Harris）、杜倫（Jalen Duren）全數缺陣的情況下，靠著史都華（Isaiah Stewart）猛轟生涯新高31分，以108：93擊敗公牛隊收下3連勝，賽後史都華也強調，希望讓各隊都知道活塞每名球員都是狠角色，每一隊都會不希望與他們交手。

今年在東區戰績榜持續領先的活塞，儘管近期主力群遭遇傷病纏身，包括中鋒杜倫與前鋒哈里斯分別因為踝傷與髖部傷勢缺陣，今天球隊一哥康寧漢也因為手腕挫傷缺席與公牛之戰。

儘管一口氣缺少了球隊三大主力，但本賽季展現傲人團隊戰力的活塞仍是打出精彩一戰，尤其是本季表現起起伏伏的前鋒史都華，在今天出手17次高效率的命中14球，其中包括三分球3投2中，攻下個人生涯新高的31分，加上羅賓森（Duncan Robinson）、湯普森（Ausar Thompson）、霍蘭德（Ron Holland II）與格林（Javonte Green）也都有雙位數得分，在第四節成功逆轉戰局，最終以15分差距擊敗公牛，收下3連勝。

談到球隊近期遭遇傷病打擊仍能保持連勝，活塞總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）坦言團隊防守是一大關鍵，「防守一直都是我們的助燃器，今天進攻打得有點難看，我們始終找不到節奏，但我們都知道只要從防守下手，找到進攻轉換的機會，我們就能贏球。而史都華本季始終都在為我們做對的事情，並接受我們給予他的任何角色，可以說是為我們付出了全部。」

根據統計數據，史都華在本季先發的11場賽事中，活塞就拿下10勝，儼然成為球隊贏球指標，談到今天個人表現時他說：「說實話，我從未想過能在NBA賽場上拿下30分，畢竟我的定位和打球方式並不是如此，但今晚我試圖保持侵略性，選擇好的出手機會，努力帶動球隊前進。我們向外界展現我們有多想贏，我們這群球員都是狠角色，當有人缺陣時就會有人站出來，這將讓其他球隊都不想要碰上這樣的我們。」

公牛 活塞 Cade Cunningham Tobias Harris

