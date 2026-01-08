NBA／SGA追平跳投砍46分助雷霆OT勝爵士 暌違13場罰球雙位數

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆一哥「SGA」亞歷山大(中)。 美聯社
雷霆一哥「SGA」亞歷山大(中)。 美聯社

聯盟龍頭雷霆隊最近吞下2連敗，今天在主場迎戰爵士仍陷入苦戰，靠著「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）追平中距離跳投將比賽拖進延長賽，亞歷山大全場狂砍46分0失誤，才帶領雷霆以129：125辛苦勝出，結束2連敗。

雷霆第二節前段一度領先20分，但爵士本節後段縮小分差，半場打完追到5分差。隨後雙方展開拉鋸戰，雷霆靠著亞歷山大第四節壓哨追平中距離，將比賽帶進延長。

延長賽最後29.7秒仍平手，亞歷山大上籃沒打進，霍姆葛倫（Chet Holmgren）撿到進攻籃板攻下2分，隨後米凱盧克（Svi Mykhailiuk）底角三分沒進，爵士只能用犯規戰術，勝利仍讓雷霆帶走。

亞歷山大全場26投14中，罰球19中17，狂轟46分6籃板6助攻，這是他暌違13場再度單場罰球數達雙位數。霍姆葛倫拿下23分12籃板3火鍋，威廉斯（Jalen Williams）則有17分6籃板8助攻的數據。

爵士方面，馬卡南（Lauri Markkanen）攻下全隊最高的29分13籃板，後衛喬治（Keyonte George）繳出25分11助攻7籃板。

