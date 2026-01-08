NBA／真的「苦命」！勇士若沒好回報傾向本季留用庫明加

隨著庫明加（Jonathan Kuminga）再次被勇士總教練柯爾（Steve Kerr）排除在輪換陣容外，關於他的交易傳聞便從未停止，勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）指出，國王對庫明加依舊抱有高度興趣，但勇士也不排除留用庫明加。

史萊特表示，國王總管佩瑞（Scott Perry）已向勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）詢問庫明加的狀況，雖然國王去年夏天試圖交易庫明加失敗，但史萊特認為雙方對於交易依舊互有興趣。

據了解，國王目前不願再提出2030年受保護首輪籤作為籌碼，同時勇士也不願接手他們認為屬於「負資產」的長約，這使後衛蒙克（Malik Monk）無法成為交易談判的選項，且兩隊皆已明確表示，不會為了促成交易而倉促做出決定。

史萊特認為，若勇士始終未收到滿意的交易報價，球隊也願意在交易截止日後繼續留用庫明加。