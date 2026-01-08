NBA／2020奪冠成員可能回歸？公鹿庫茲瑪成湖人目標之一

湖人持續在交易市場尋求升級側翼戰力，《Clutch Points》記者席格爾（Brett Siegel）指出，2020年湖人奪冠班底、公鹿前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）可能成為湖人在交易市場上最好的側翼選項。

湖人先前持續將目光放在鵜鶘隊前鋒墨菲（Trey Murphy III）和瓊斯（Herbert Jones）上，不過席格爾表示，湖人很難在不犧牲未來資產的情況下，找到值得交易的側翼人選，他說：「這也是為什麼像奧科羅（Isaac Okoro）、艾利斯（Keon Ellis）與海史密斯（Haywood Highsmith）等次級選項會持續被拿來討論。」

席格爾接著補充：「如果庫茲瑪成為市場上最好的側翼人選，也許湖人會考慮與他重逢。」目前30歲的庫茲瑪本季在公鹿平均出賽約26分鐘，貢獻12.8分、4.9籃板，他的合約將在2027季末到期，本季薪資為2240萬美元，下季則是2030萬美元。