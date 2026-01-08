快訊

大陸祭出施壓手段 賴清德：對被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲

名人優先？星宇商務艙旅客遇Lulu、陳漢典如廁遭阻 空服員親解規則

陳其邁也宣布了！115學年度公立國中小營養午餐免費 18萬學生受惠

NBA／2020奪冠成員可能回歸？公鹿庫茲瑪成湖人目標之一

聯合新聞網／ 綜合報導
公鹿前鋒庫茲瑪。 路透
公鹿前鋒庫茲瑪。 路透

湖人持續在交易市場尋求升級側翼戰力，《Clutch Points》記者席格爾（Brett Siegel）指出，2020年湖人奪冠班底、公鹿前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）可能成為湖人在交易市場上最好的側翼選項。

湖人先前持續將目光放在鵜鶘隊前鋒墨菲（Trey Murphy III）和瓊斯（Herbert Jones）上，不過席格爾表示，湖人很難在不犧牲未來資產的情況下，找到值得交易的側翼人選，他說：「這也是為什麼像奧科羅（Isaac Okoro）、艾利斯（Keon Ellis）與海史密斯（Haywood Highsmith）等次級選項會持續被拿來討論。」

席格爾接著補充：「如果庫茲瑪成為市場上最好的側翼人選，也許湖人會考慮與他重逢。」目前30歲的庫茲瑪本季在公鹿平均出賽約26分鐘，貢獻12.8分、4.9籃板，他的合約將在2027季末到期，本季薪資為2240萬美元，下季則是2030萬美元。

庫茲瑪是湖人2020冠軍班底。 美聯社
庫茲瑪是湖人2020冠軍班底。 美聯社

湖人 Kyle Kuzma

相關新聞

NBA／傳楊恩如願被送往巫師 老鷹換來麥凱倫、基斯佩特

今天上午才傳出希望被交易到巫師的老鷹一哥楊恩（Trae Young），在今天缺席老鷹與鵜鶘之戰後，賽後隨即傳出將被送往巫...

NBA／這還不是球星？穆雷生涯新高17助攻助金塊斷綠衫軍4連勝

前一場比賽在主力全數缺陣的情況下，仍扳倒擁有三巨頭坐鎮76人隊的金塊隊，今天在穆雷（Jamal Murray）復出領軍下...

NBA／黃蜂連2場爆冷夢碎！ 暴龍奎克利絕殺三分球美如畫

黃蜂隊上一戰爆冷擊敗聯盟龍頭雷霆，今天面對東區勁旅暴龍又打出競爭力，但暴龍後衛奎克利（Immanuel Quickley）絕殺三分球命中，以97：96氣走黃蜂。 暴龍主將英格倫（Brandon

NBA／終於等到三巨頭都20+ 76人大勝巫師21分

76人隊「三巨頭」安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）和馬克西（Tyrese Maxey）今...

NBA／柯瑞為何不受裁判青睞？勇士格林：不跟裁判說話

NBA超級巨星通常會獲得較多有利哨音，但勇士隊柯瑞（Stephen Curry）生涯至今都沒特別受青睞，隊友格林（Draymond Green）點出背後關鍵原因。 「他不太會跟裁判講話，會不會影

NBA／美媒曝庫明加不會再穿勇士球衣上場 2球員恐成交易配菜

勇士隊與庫明加（Jonathan Kuminga）鬧劇持續，傳出庫明加已打完身披勇士球衣的最後一場比賽，預計未來4周內將完成交易。 勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）指出，勇士已

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。