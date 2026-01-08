快訊

NBA／傳楊恩如願被送往巫師 老鷹換來麥凱倫、基斯佩特

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
楊恩不再是老鷹一哥，確定被交易至巫師了。 路透
楊恩不再是老鷹一哥，確定被交易至巫師了。 路透

今天上午才傳出希望被交易到巫師老鷹一哥楊恩（Trae Young），在今天缺席老鷹與鵜鶘之戰後，賽後隨即傳出將被送往巫師，換回射手麥凱倫（CJ McCollum）與前鋒基斯佩特（Corey Kispert）。

近期交易傳聞纏身的楊恩，在離開老鷹幾乎已成定局的情況下，今天上午才傳出希望能夠優先被交易到巫師，而稍早美國媒體也報導，這筆交易案即將敲定，老鷹將從巫師手中獲得麥凱倫與前鋒基斯佩特，巫師則將成為楊恩職業生涯效力的第二支球隊。

報導中指出，巫師高層一直希望能夠尋找到一位能夠穩固年輕球員發展的球員，來幫助球隊重建走向下一步，因此，楊恩在傳出可能被老鷹交易後，巫師就積極進行談判，其中曾擔任老鷹高管的巫師高層施倫克（Travis Schlenk）更是扮演關鍵角色，他也是當年促成楊恩加盟老鷹的關鍵人物。

至於老鷹在送走楊恩後，不僅麥凱倫得以填補上楊恩的射手空缺且更不佔球權，將能全力輔佐老鷹以強森（Jalen Johnson）為核心的年輕陣容，薪資空間也將因此得到鬆綁，讓他們在未來幾個月能繼續爭取其他球星加盟，包括獨行俠戴維斯（Anthony Davis）就傳出是老鷹可能爭取的目標。

老鷹 巫師 Trae Young Jalen Johnson

相關新聞

NBA／傳楊恩如願被送往巫師 老鷹換來麥凱倫、基斯佩特

今天上午才傳出希望被交易到巫師的老鷹一哥楊恩（Trae Young），在今天缺席老鷹與鵜鶘之戰後，賽後隨即傳出將被送往巫...

NBA／這還不是球星？穆雷生涯新高17助攻助金塊斷綠衫軍4連勝

前一場比賽在主力全數缺陣的情況下，仍扳倒擁有三巨頭坐鎮76人隊的金塊隊，今天在穆雷（Jamal Murray）復出領軍下...

NBA／黃蜂連2場爆冷夢碎！ 暴龍奎克利絕殺三分球美如畫

黃蜂隊上一戰爆冷擊敗聯盟龍頭雷霆，今天面對東區勁旅暴龍又打出競爭力，但暴龍後衛奎克利（Immanuel Quickley）絕殺三分球命中，以97：96氣走黃蜂。 暴龍主將英格倫（Brandon

NBA／終於等到三巨頭都20+ 76人大勝巫師21分

76人隊「三巨頭」安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）和馬克西（Tyrese Maxey）今...

NBA／柯瑞為何不受裁判青睞？勇士格林：不跟裁判說話

NBA超級巨星通常會獲得較多有利哨音，但勇士隊柯瑞（Stephen Curry）生涯至今都沒特別受青睞，隊友格林（Draymond Green）點出背後關鍵原因。 「他不太會跟裁判講話，會不會影

NBA／美媒曝庫明加不會再穿勇士球衣上場 2球員恐成交易配菜

勇士隊與庫明加（Jonathan Kuminga）鬧劇持續，傳出庫明加已打完身披勇士球衣的最後一場比賽，預計未來4周內將完成交易。 勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）指出，勇士已

