快訊

NBA／這還不是球星？穆雷生涯新高17助攻助金塊斷綠衫軍4連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
穆雷(右)。 美聯社
前一場比賽在主力全數缺陣的情況下，仍扳倒擁有三巨頭坐鎮76人隊的金塊隊，今天在穆雷（Jamal Murray）復出領軍下作客塞爾蒂克隊主場，靠著第四節中段打出一波14：0的攻勢拉開差距，儘管塞爾蒂克在比賽最後1分鐘展開猛烈反撲，但最終金塊仍是以114：110中斷「綠衫軍」的4連勝。

金塊近期遭遇傷病纏身，包括強森（Cameron Johnson）、約柯奇（Nikola Jokic）、瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）先後進入傷兵名單，前一場比賽甚至連穆雷、葛登（Aaron Gordon）也都缺陣，但仍是爆冷擊退76人。

而這場全國轉播的比賽也引發另外一項討論，那就是身為金塊二把手的穆雷因為未曾入選過明星賽，不被視為「球星」，因此在無故缺陣的情況下卻讓聯盟無法開罰。

不過今天金塊作客塞爾蒂克主場，歸隊的穆雷也用個人表現證明自己，領軍與近況火熱的塞爾蒂克打出一場激烈拉鋸戰，上半場金塊就靠著華森（Peyton Watson）與穆雷分別攻下16分與12分，硬是與塞爾蒂克戰成平手。

易籃後，上半場手感火燙的塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）挺身而出，前兩節就攻下19分的他，第三節在兩隊進攻都稍稍熄火的情況下，個人單節再度進帳8分，加上西蒙斯（Anfernee Simons）也加入搶分行列，幫助塞爾蒂克在第四節剩下8分鐘時還保有3分領先。

不過穆雷在關鍵時刻也挺身接管戰局，帶領金塊打出一波14：0的攻勢，且其中有12分是透過他助攻或是親手得分取得，助金塊在倒數4分鐘時反取得11分領先，儘管塞爾蒂克隨後靠著布朗、普里查德（Payton Pritchard）和岡薩雷茲（Hugo Gonzalez）攜手自比賽最後6.5秒追到僅剩3分差距，但關鍵時刻穆雷2罰1中，也幫助金塊擋下綠衫軍反撲，以4分差帶走2連勝。

金塊今天在約柯奇缺陣的情況下，以華森攻下30分最佳，至於穆雷則有22分還送出生涯新高的17次助攻；至於塞爾蒂克則以布朗33分最佳，但全場也發生高達7次失誤。

金塊 塞爾蒂克 Jamal Murray

相關新聞

NBA／傳楊恩如願被送往巫師 老鷹換來麥凱倫、基斯佩特

今天上午才傳出希望被交易到巫師的老鷹一哥楊恩（Trae Young），在今天缺席老鷹與鵜鶘之戰後，賽後隨即傳出將被送往巫...

NBA／這還不是球星？穆雷生涯新高17助攻助金塊斷綠衫軍4連勝

前一場比賽在主力全數缺陣的情況下，仍扳倒擁有三巨頭坐鎮76人隊的金塊隊，今天在穆雷（Jamal Murray）復出領軍下...

NBA／黃蜂連2場爆冷夢碎！ 暴龍奎克利絕殺三分球美如畫

黃蜂隊上一戰爆冷擊敗聯盟龍頭雷霆，今天面對東區勁旅暴龍又打出競爭力，但暴龍後衛奎克利（Immanuel Quickley）絕殺三分球命中，以97：96氣走黃蜂。 暴龍主將英格倫（Brandon

NBA／終於等到三巨頭都20+ 76人大勝巫師21分

76人隊「三巨頭」安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）和馬克西（Tyrese Maxey）今...

NBA／柯瑞為何不受裁判青睞？勇士格林：不跟裁判說話

NBA超級巨星通常會獲得較多有利哨音，但勇士隊柯瑞（Stephen Curry）生涯至今都沒特別受青睞，隊友格林（Draymond Green）點出背後關鍵原因。 「他不太會跟裁判講話，會不會影

NBA／美媒曝庫明加不會再穿勇士球衣上場 2球員恐成交易配菜

勇士隊與庫明加（Jonathan Kuminga）鬧劇持續，傳出庫明加已打完身披勇士球衣的最後一場比賽，預計未來4周內將完成交易。 勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）指出，勇士已

