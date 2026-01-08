NBA／這還不是球星？穆雷生涯新高17助攻助金塊斷綠衫軍4連勝

前一場比賽在主力全數缺陣的情況下，仍扳倒擁有三巨頭坐鎮76人隊的金塊隊，今天在穆雷（Jamal Murray）復出領軍下作客塞爾蒂克隊主場，靠著第四節中段打出一波14：0的攻勢拉開差距，儘管塞爾蒂克在比賽最後1分鐘展開猛烈反撲，但最終金塊仍是以114：110中斷「綠衫軍」的4連勝。

金塊近期遭遇傷病纏身，包括強森（Cameron Johnson）、約柯奇（Nikola Jokic）、瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）先後進入傷兵名單，前一場比賽甚至連穆雷、葛登（Aaron Gordon）也都缺陣，但仍是爆冷擊退76人。

而這場全國轉播的比賽也引發另外一項討論，那就是身為金塊二把手的穆雷因為未曾入選過明星賽，不被視為「球星」，因此在無故缺陣的情況下卻讓聯盟無法開罰。

不過今天金塊作客塞爾蒂克主場，歸隊的穆雷也用個人表現證明自己，領軍與近況火熱的塞爾蒂克打出一場激烈拉鋸戰，上半場金塊就靠著華森（Peyton Watson）與穆雷分別攻下16分與12分，硬是與塞爾蒂克戰成平手。

易籃後，上半場手感火燙的塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）挺身而出，前兩節就攻下19分的他，第三節在兩隊進攻都稍稍熄火的情況下，個人單節再度進帳8分，加上西蒙斯（Anfernee Simons）也加入搶分行列，幫助塞爾蒂克在第四節剩下8分鐘時還保有3分領先。

不過穆雷在關鍵時刻也挺身接管戰局，帶領金塊打出一波14：0的攻勢，且其中有12分是透過他助攻或是親手得分取得，助金塊在倒數4分鐘時反取得11分領先，儘管塞爾蒂克隨後靠著布朗、普里查德（Payton Pritchard）和岡薩雷茲（Hugo Gonzalez）攜手自比賽最後6.5秒追到僅剩3分差距，但關鍵時刻穆雷2罰1中，也幫助金塊擋下綠衫軍反撲，以4分差帶走2連勝。

金塊今天在約柯奇缺陣的情況下，以華森攻下30分最佳，至於穆雷則有22分還送出生涯新高的17次助攻；至於塞爾蒂克則以布朗33分最佳，但全場也發生高達7次失誤。