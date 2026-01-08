快訊

NBA／黃蜂連2場爆冷夢碎！ 暴龍奎克利絕殺三分球美如畫

聯合新聞網／ 綜合報導
暴龍後衛奎克利(右)。 法新社
暴龍後衛奎克利(右)。 法新社

黃蜂隊上一戰爆冷擊敗聯盟龍頭雷霆，今天面對東區勁旅暴龍又打出競爭力，但暴龍後衛奎克利（Immanuel Quickley）絕殺三分球命中，以97：96氣走黃蜂。

暴龍主將英格倫（Brandon Ingram）因傷只打10分鐘就退場，暴龍外線命中率僅21%，只能靠巴瑞特（RJ Barrett）取分苦苦支撐。

雖然黃蜂外線命中率37%，但團隊命中率僅39%，始終無法拉開差距。決勝時刻小鮑爾（LaMelo Ball）上籃幫助黃蜂領先2分，比賽時間剩1.6秒，奎克利弧頂接球，轉身到正面三分投籃手起刀落，球空心進網幫助暴龍帶走勝利。

奎克利全場外線11投僅3中，拿下21分。巴瑞特砍進28分7籃板，新秀莫瑞-包爾斯（Collin Murray-Boyles）只拿4分，但狂摘15個籃板，包含6個進攻籃板。

黃蜂方面，小鮑爾20投僅7中，得到15分7籃板7助攻，塞克斯頓（Collin Sexton）攻下全隊最高的22分，神射手新秀克努佩爾（Kon Knueppel）外線11中3，只拿11分。

暴龍 黃蜂

