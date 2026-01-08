NBA／柯瑞為何不受裁判青睞？勇士格林：不跟裁判說話

NBA超級巨星通常會獲得較多有利哨音，但勇士隊柯瑞（Stephen Curry）生涯至今都沒特別受青睞，隊友格林（Draymond Green）點出背後關鍵原因。

「他不太會跟裁判講話，會不會影響到他拿不到哨音？我覺得會。」格林在自家播客節目分析：「不是說柯瑞不會為自己發聲，而是他在場上面對裁判時不會那樣做，我確實覺得，這對他是有影響的。」

湖人隊唐西奇（Luka Doncic）經常在場上「攤手」向裁判抱怨，而唐西奇場均罰球數確實遙遙領先全聯盟。格林跟唐西奇一樣喜歡跟裁判抱怨，他坦言，「我覺得我拿到的哨音都比柯瑞好。老實說好很多，如果有不對的地方，那就是不對。」

儘管如此，格林仍相當敬佩柯瑞的冷靜態度，他也替裁判說話，「吹判的是人，不是機器。只要是人就一定會有情緒、感受和判斷。光是這一點，就注定會有不一致的情況，因為我們是人，會漏看，也會犯錯。」