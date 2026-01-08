NBA／傳楊恩交易目標首選巫師 經紀團隊已與老鷹進行磋商

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

老鷹在近日傳出準備將一哥楊恩（Trae Young）打包交易後，今天也被報導巫師將是楊恩首選的下個落腳處，目前老鷹也積極討論這筆交易案的可能性，但同時也未放棄與其他球隊談判的機會。

本賽季因為傷勢問題打打停停的楊恩，在老鷹已經逐漸發展出以強森（Jalen Johnson）為核心的體系後，變得格格不入，這也楊恩與老鷹有了分道揚鑣的想法，並在近日開始探尋交易的可能性。

而美國媒體今天報導，楊恩的經紀團隊已經與老鷹球團針對交易進行磋商，其中巫師也被列為楊恩的首選目標，日前就曾傳出巫師願意以麥凱倫 （CJ McCollum）作為交易核心籌碼與老鷹進行談判，也被認為是目前最有可能讓老鷹進行交易的包裹。

楊恩在今年休賽季將握有4900萬美元的球員選擇權，這也將讓他得以在休賽季跳脫合約成為自由球員，自2018年投入NBA選秀並被獨行俠選入，隨即被交換到老鷹換取唐西奇（Luka Doncic）簽約權後，楊恩一直就是老鷹的門面，並曾三度帶領球隊打入季後賽，其中包括2021年闖進東區決賽。

不過隨著本季強森以及亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）的崛起，老鷹似乎已經準備迎接新篇章，這也讓楊恩的處境變得更為尷尬，成為老鷹最終決定將他交易出去的主因。

