NBA／上季東區冠軍本季變爐主 溜馬教練同情席亞康處境

聯合新聞網／ 綜合報導
席亞康在溜馬本季戰績不振時仍舊繳出優異表現。 路透社
溜馬今天遭騎士逆轉苦吞13連敗，本季戰績6勝31敗在全聯盟墊底，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）賽後表示，自己對於陣中前鋒席亞康（Pascal Siakam）持續努力想幫球隊贏球感到非常同情。

「我為他（席亞康）感到難受。」卡萊爾說：「他展現了高水準的職業操守，非常令人敬佩，我為他感到心疼，我知道他有多渴望贏球，想把勝利帶給球迷。」卡萊爾也針對全明星賽替席亞康拉票，他說：「我真心希望球迷、其他球員以及媒體都能看見他這一季的表現，請務必投他一票。」

席亞康本季僅缺席一場比賽，場均貢獻23.8分、6.7籃板、3.8助攻。上季溜馬打進總冠軍賽的過程中，席亞康曾獲得東區冠軍賽MVP的殊榮，本季在哈利伯頓（Tyrese Haliburton）賽季報銷的情況下，他試圖帶領球隊繼續前進，但溜馬戰績卻始終低迷。

溜馬 席亞康 哈利伯頓

