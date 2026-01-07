NBA／本季背靠背都是TBD！ 詹皇霸氣自爆下午4點39分出生

湖人隊今天以111：103戰勝鵜鶘隊，明天將背靠背戰馬刺隊，41歲老將詹姆斯（LeBron James）被問到是否會輪休，他霸氣表示自己是出賽時間紀錄保持人，並自爆出生詳細時間。

詹姆斯全場出陣33分鐘，19中10，砍下30分8籃板8助攻的全能數據。賽後被問到明天出賽情況，詹皇直言，「本賽季剩下的每場背靠背比賽都TBD（待定），我有史上最多出場分鐘紀錄，這是事實，好嗎？」

有記者笑說詹皇看起來不像41歲，俄亥俄阿克倫出生的詹皇突然自爆：「但我就是。1984年12月30日下午4:39就是我出生的時間。」記者驚訝地說：「我都不知道你的出生時間。」詹皇開玩笑表示，「你知道的，當我出生時，我還拍了醫生的屁股。」

唐西奇（Luka Doncic）今天比賽中投進超高難度三分球，詹姆斯盛讚，「他一直都這樣做。場上沒有一球覺得他投不進，我們知道他叫盧卡魔法（Luka Magic）的原因。」