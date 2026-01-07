快訊

台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

NBA／41歲詹皇又飆30分 湖人總教練讚「另種形式的偉大」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／板凳奇兵威廉斯關鍵三分球 獨行俠逆轉勝賞國王6連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
獨行俠隊威廉斯關鍵三分球。 法新社
獨行俠隊威廉斯關鍵三分球。 法新社

本場賽事

-

:

-

載入中...

5連敗的國王隊今天在主場迎戰獨行俠隊，雖然在首節一度領先到雙位數，不過後三節獨行俠在佛雷格（Cooper Flagg）、戴維斯（Anthony Davis）領軍下急起直追，甚至在比賽33秒靠著威廉斯（Brandon Williams）三分球逆轉戰局，最終就以100：98勝出，賞給國王6連敗。

戰績在西區後段班的獨行俠與國王，今天碰頭打得是難分難解，首節國王就展現多點開花的攻勢，一度取得10分領先，不過首節送出4次助攻未得分的佛雷格在第二節轉入進攻模式，一度連得7分幫助獨行俠縮小差距，但上半場打完國王仍是靠著拉文（Zach LaVine）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）攻下雙位數得分，保有12分領先優勢。

易籃後，佛雷格一度在防守過程中與阿丘瓦（Precious Achiuwa）發生身體碰撞，被攙扶下場，不過在短暫休息過後他隨即回到場上，並帶領獨行俠吹起反攻號角，在第四節初扳平戰局。

兩隊在接下來也展開激烈拉鋸戰，比賽最後2分鐘獨行俠馬歇爾（Naji Marshall）投進三分球後雙方依舊保持平手，但關鍵時刻國王德羅展（DeMar DeRozan）個人連得五分，在倒數40秒反超前比數，但威廉斯也隨即回敬一記三分球，助獨行俠取得2分領先。

國王下一波進攻施羅德（Dennis Schroder）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）連續三分球出手都未能命中，而獨行俠馬歇爾也連續兩罰不進，讓國王握有最後一擊機會，但德羅展未能進球，最終就由獨行俠以2分差距險勝，賞給國王6連敗。

獨行俠今天團隊共6人得分上雙，佛雷格20分、8籃板、6助攻，戴維斯19分、16籃板，至於從板凳出發投進致勝球的威廉斯則有18分，且個人已連續5場得分上雙；至於國王則以德羅展21分最佳，拉文20分。

延伸閱讀

NBA／紫金軍團補強中鋒名單曝光 鎖定前綠衫軍「門神」

NBA／年度86勝躋身王朝行列！威廉斯：挑戰73勝勇士「當然有機會」

NBA／坦言被湖人退貨超生氣！ 中鋒威廉斯：以為能成為拼圖

NBA／鵜鶘、太陽上演火爆「全武行」 聯盟判決結果今出爐

相關新聞

NBA／日本控衛河村勇輝與公牛簽約！ 隊記分享一段小故事

公牛隊今天宣布裁掉弗勞爾斯（Trentyn Flowers），與日本控衛河村勇輝簽訂雙向合約，河村也在社群平台發文感謝公牛球團再次給予機會。 173公分的河村勇輝上季與灰熊隊簽訓練營合約，後來獲

NBA／唐西奇、詹皇合轟60分 湖人第四節逆轉鵜鶘奪3連勝

三節還落後西區「爐主」鵜鶘隊7分，湖人隊避免爆冷，第四節在兩大球星唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron...

NBA／愛德華打到在場邊吃零食 熱火迎回赫洛仍慘輸灰狼28分

近期拉出2連勝的灰狼隊，今天在主場迎戰熱火隊的賽事中，雖然球隊一哥愛德華（Anthony Edwards）一度在第二節時...

NBA／楊恩離隊應成定局 詹姆斯讚老鷹新門面強森就像皮朋

老鷹隊傳出可望將球隊一哥楊恩（Trae Young）擺上交易檯面後，收到不少球隊報價，離開亞特蘭大幾乎已成定局，強森（J...

NBA／美媒曝庫明加不會再穿勇士球衣上場 2球員恐成交易配菜

勇士隊與庫明加（Jonathan Kuminga）鬧劇持續，傳出庫明加已打完身披勇士球衣的最後一場比賽，預計未來4周內將完成交易。 勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）指出，勇士已

NBA／板凳奇兵威廉斯關鍵三分球 獨行俠逆轉勝賞國王6連敗

5連敗的國王隊今天在主場迎戰獨行俠隊，雖然在首節一度領先到雙位數，不過後三節獨行俠在佛雷格（Cooper Flagg）、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。