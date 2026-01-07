NBA／板凳奇兵威廉斯關鍵三分球 獨行俠逆轉勝賞國王6連敗

5連敗的國王隊今天在主場迎戰獨行俠隊，雖然在首節一度領先到雙位數，不過後三節獨行俠在佛雷格（Cooper Flagg）、戴維斯（Anthony Davis）領軍下急起直追，甚至在比賽33秒靠著威廉斯（Brandon Williams）三分球逆轉戰局，最終就以100：98勝出，賞給國王6連敗。

戰績在西區後段班的獨行俠與國王，今天碰頭打得是難分難解，首節國王就展現多點開花的攻勢，一度取得10分領先，不過首節送出4次助攻未得分的佛雷格在第二節轉入進攻模式，一度連得7分幫助獨行俠縮小差距，但上半場打完國王仍是靠著拉文（Zach LaVine）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）攻下雙位數得分，保有12分領先優勢。

BRANDON WILLIAMS SPLASH!



HE PUTS DALLAS AHEAD BY 2.



33.3 seconds left... Kings ball.



Watch here: https://t.co/nT0VTHYk5c pic.twitter.com/PrEQfc4JPN — NBA (@NBA) January 7, 2026

易籃後，佛雷格一度在防守過程中與阿丘瓦（Precious Achiuwa）發生身體碰撞，被攙扶下場，不過在短暫休息過後他隨即回到場上，並帶領獨行俠吹起反攻號角，在第四節初扳平戰局。

兩隊在接下來也展開激烈拉鋸戰，比賽最後2分鐘獨行俠馬歇爾（Naji Marshall）投進三分球後雙方依舊保持平手，但關鍵時刻國王德羅展（DeMar DeRozan）個人連得五分，在倒數40秒反超前比數，但威廉斯也隨即回敬一記三分球，助獨行俠取得2分領先。

國王下一波進攻施羅德（Dennis Schroder）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）連續三分球出手都未能命中，而獨行俠馬歇爾也連續兩罰不進，讓國王握有最後一擊機會，但德羅展未能進球，最終就由獨行俠以2分差距險勝，賞給國王6連敗。

獨行俠今天團隊共6人得分上雙，佛雷格20分、8籃板、6助攻，戴維斯19分、16籃板，至於從板凳出發投進致勝球的威廉斯則有18分，且個人已連續5場得分上雙；至於國王則以德羅展21分最佳，拉文20分。