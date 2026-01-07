NBA／41歲詹皇又飆30分 湖人總教練讚「另種形式的偉大」

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
年滿41歲的湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），今天面對鵜鶘隊又是灌籃、又是飆外線，全場轟下30分，尤其第四節率隊打出18：4的逆轉攻勢，成為湖人以111：103奪下3連勝的功臣之一，讓教練瑞迪克（JJ Redick）大讚，詹姆斯展現了「另種形式的偉大」。

這是詹姆斯近3戰中第二度飄破30分，瑞迪克表示並沒期望「小皇帝」經常有飆分演出，但也不會對這位有23年資歷的老將有所限制。

「我知道詹姆斯，知道他付出了多少。」瑞迪克提到，如何將詹姆斯效用最大化，取決於對手、防守策略和詹姆斯本身的狀態，「這真的需要和他不斷溝通。」

瑞迪克也提到，身為教練的任務就是讓詹姆斯可以發揮最佳水準，同時不會過度疲勞，「對我來說，他41歲能做到這些，去年40歲時他也有做到，這簡直太偉大了，是另種形式的偉大。」

今天奪勝後，湖人明天就要對陣馬刺隊，詹姆斯說就是好好睡一覺，希望身體可以有很好的修復，這也是現階段最重要的事情，「看看我早上感覺如何，我會試著休息多一點，看看午睡後感覺怎麼樣，然後再作打算。」不過他也強調，不會想休息太多場，畢竟不知退休前還能打幾場比賽。

他表示，每晚能上場都十分珍惜，從不把進入NBA視為理所當然，已經41歲了，更加感激能夠上場比賽的機會。

湖人 鵜鶘 JJ Redick LeBron James

