NBA／美媒曝庫明加不會再穿勇士球衣上場 2球員恐成交易配菜

勇士隊與庫明加（Jonathan Kuminga）鬧劇持續，傳出庫明加已打完身披勇士球衣的最後一場比賽，預計未來4周內將完成交易。

勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）指出，勇士已和多隊討論過庫明加交易，但只要被視為負資產的合約且超過複數年，勇士就不願意接手。這個立場從去年夏天就是交易阻礙，當時拒絕國王隊蒙克（Malik Monk）。

《Clutch Points》記者席格爾（Brett Siegel）更指出，勇士內部已達成共識，庫明加已打完他在勇士的最後一場比賽，將在2月交易截止日前被送走。庫明加連9場未出賽，經紀團隊不希望他承擔受傷風險是原因之一。

勇士與庫明加經紀團隊有默契，預計未來4周內會完成交易。庫明加1月15日起具備交易資格。10月初以受限自由球員身分簽下2年4680萬美元合約，本季年薪2250萬美元。

為了順利送走庫明加，勇士願意將穆迪（Moses Moody）、希爾德（Buddy Hield）一起打包送走。籃網前鋒波特（Michael Porter Jr.）是理想人選，但據傳籃網對庫明加沒有興趣。