NBA／明星賽第二階段票選 唐西奇是人氣王、字母哥列東區第一

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人隊唐西奇暫居明星賽人氣王。 路透社
NBA今天公布全明星賽球迷投票第二階段結果，湖人後衛唐西奇（Luka Doncic）不僅是西區票選第一名，也暫居聯盟人氣王，東區票選第一則由公鹿前鋒「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）拿下。

唐西奇目前拿下222萬9811票，持續勇冠全聯盟，西區前五名與皆首輪相同，依序為金塊約柯奇（Nikola Jokic）的199萬8560票、勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）的184萬4903票、雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的155萬4468票、馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的132萬1985票，灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）則以124萬6423票暫居第六。

東區方面，字母哥以209萬2284票穩居第一，尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）拿下191萬6497票爬升至第二名，七六人隊馬克西（Tyrese Maxey）獲得190萬8978票暫居第三，東區四至六名分別為活塞後衛康寧漢（Cade Cunningham）的175萬2801票、騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）的153萬237票和塞爾提克布朗（Jaylen Brown）的151萬4259票。

根據規定，球迷投票佔明星賽先發名單票選的50%，現役球員投票與媒體評選各佔 25%，今年全明星票選將不區分位置，直接透過票數選出五名先發球員

在全新賽制下，球員將被分為兩支美國隊與一支世界隊進行循環賽，2026年明星賽將於台灣時間2月16日登場，地點在快艇主場「Intuit Dome」。

