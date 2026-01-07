NBA／老鷹想要AD但拒絕梭哈 不願送出狀元郎與2026首輪籤

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
老鷹對獨行俠中鋒戴維斯具高度興趣。 美聯社
根據《HoopsHype》記者史卡托（Michael Scotto） 報導，老鷹仍對獨行俠明星中鋒戴維斯（Anthony Davis）抱持高度興趣，但同時希望保留陣中年輕資產，拒絕將2024年選秀狀元里薩歇（Zaccharie Risacher）和2026年無保護首輪籤放入交易包裹。

老鷹隊將這支來自鵜鶘的2026年無保護首輪籤視為「不可交易」資產，在交易截止日前都不會放手，目前鵜鶘有14%的機率抽中狀元籤，與溜馬和國王並列最高。同時，除獨行俠外還有其他球隊也對里薩歇展現濃厚興趣。

從薪資結構來看，老鷹有幾張即將到期的合約可作為戴維斯交易案的籌碼，包含波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的年薪3073萬美元與肯納德（Luke Kennard）年薪1100萬美元，都能成為薪資匹配的選項，老鷹還握有騎士的2026年首輪選秀權，也可被擺上談判桌。

戴維斯目前32歲，本季年薪5410萬美元，場均貢獻20.1分、10.7籃板，下季年薪將達5850萬美元，並在2027–28賽季擁有6280萬美元的球員選擇權。

老鷹 獨行俠 鵜鶘 戴維斯

