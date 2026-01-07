快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇和詹姆斯同步都攻下30分，帶領湖人在第四節逆轉鵜鶘。 法新社
球員照片
Luka Doncic
位置 前鋒-後衛
得分 33.7
籃板 8.12
助攻 8.7
抄截 1.5

2025-2026賽季

三節還落後西區「爐主」鵜鶘隊7分，湖人隊避免爆冷，第四節在兩大球星唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron James）聯手下打出32：17的單節比分，最終以111：103逆轉收下3連勝，也讓狂轟42分的鵜鶘墨菲（Trey Murphy III）白忙一場。

湖人首節以29：25領先，但鵜鶘第二節回敬29：22攻勢，反帶著3分領先進入下半場；第三節鵜鶘墨菲持續取分，威廉森（Zion Williamson）也有暴扣演出，儘管一度62：65落後，在墨菲3記外線破網下要回領先，帶著86：79優勢進入決勝節。

球員照片
LeBron James
位置 前鋒
得分 21.2
籃板 5.24
助攻 6.7
抄截 0.94

2025-2026賽季

詹姆斯第四節連飆兩記三分彈，帶動湖人打出18：4猛攻，從開節的79：86落後到97：90超前；唐西奇外線破網、詹姆斯切入取分讓湖人得分持續累積，最後2分鐘唐西奇進攻時間到點前扔進高難度31呎外線，讓湖人領先擴大到105：96。

灰熊喊出暫停沒能止血，詹姆斯追加保險分讓差距擴大到兩位數，最終湖人就以111：103踢館成功。

唐西奇和詹姆斯今天各轟下30分，唐西奇還傳出10助攻，詹姆斯也有8籃板、8助攻，中鋒艾頓（Deandre Ayton）挹注18分、11籃板的「雙10」表現。

勝場停在8場的鵜鶘，墨菲狂轟42分，威廉森15分，昆恩（Derik Queen）10分、13籃板、8助攻。

湖人 LeBron James Luka Doncic Zion Williamson

相關新聞

NBA／日本控衛河村勇輝與公牛簽約！ 隊記分享一段小故事

公牛隊今天宣布裁掉弗勞爾斯（Trentyn Flowers），與日本控衛河村勇輝簽訂雙向合約，河村也在社群平台發文感謝公牛球團再次給予機會。 173公分的河村勇輝上季與灰熊隊簽訓練營合約，後來獲

NBA／唐西奇、詹皇合轟60分 湖人第四節逆轉鵜鶘奪3連勝

三節還落後西區「爐主」鵜鶘隊7分，湖人隊避免爆冷，第四節在兩大球星唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron...

NBA／楊恩離隊應成定局 詹姆斯讚老鷹新門面強森就像皮朋

老鷹隊傳出可望將球隊一哥楊恩（Trae Young）擺上交易檯面後，收到不少球隊報價，離開亞特蘭大幾乎已成定局，強森（J...

NBA／前三節9分領先失手 溜馬遭騎士逆轉苦吞13連敗

騎士隊今天碰東區「爐主」溜馬隊讓當家球星米契爾（Donovan Mitchell）休息，葛蘭特（Darius Garla...

NBA／溫班亞瑪復出高效轟30分無用 灰熊1分氣走馬刺

馬刺隊今天迎接明星球員溫班亞瑪（Victor Wembanyama）歸隊，他從板凳出發只打21分鐘就轟下30分，但高效率...

NBA／驅逐柯爾後補哨？ 裁判報告3次漏判皆有利勇士

勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）昨天比賽剩7分多鐘時，被裁判哨音激怒，連吞2次技術犯規遭驅逐出場。不過聯盟今天公布裁判報告，3次漏判均都勇士有利。 昨天讓勇士不爽的判罰包含柯瑞（Step

