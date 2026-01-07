快訊

115學測自然／加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／溫班亞瑪復出高效轟30分無用 灰熊1分氣走馬刺

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
溫班亞瑪今天復出，替補上陣只打21分鐘就轟下30分，但高效率表現沒能助馬刺奪勝。 路透
溫班亞瑪今天復出，替補上陣只打21分鐘就轟下30分，但高效率表現沒能助馬刺奪勝。 路透

本場賽事

-

:

-

載入中...

馬刺隊今天迎接明星球員溫班亞瑪（Victor Wembanyama）歸隊，他從板凳出發只打21分鐘就轟下30分，但高效率表現沒能助隊奪勝，灰熊隊史班瑟（Cam Spencer）一人包辦最後5分，加上福克斯（De'Aaron Fox）有機會的「絕殺」球被封掉，讓灰熊隊驚險以106：105止住4連敗。

溫班亞瑪因左膝挫傷連續缺陣2場，本季也曾因小腿拉傷缺賽12場，回歸時先從板凳出發，今天也是相同方式，不過他在有限時間內展現當家球星身手，只出賽21分鐘就攻下全場最高30分，包括第四節91：97落後下獨拿7分，助馬刺反以1分領先。

福克斯接續連進3球，讓馬刺優勢擴大到105：101，但最後1分半黑衫軍再沒得分進帳，灰熊則有史班瑟扮英雄，他先飆進三分彈縮小比分到1分差，讀秒階段再投進致勝跳投，福克斯最後切入的出手又被封蓋，讓灰熊以106：105守護勝場。

灰熊當家球星莫蘭特莫蘭特（Ja Morant）持續因小腿傷勢缺陣，今天史班瑟和傑克森（Jaren Jackson Jr.）各有21分表現，蘭德爾（Jock Landale）19分。

馬刺以溫班亞瑪30分最高，夏帕尼（Julian Champagnie）23分、8籃板，卡瑟爾（Stephon Castle）15分、8籃板。

延伸閱讀

NBA／「跛腳」的斑馬何時能回歸？馬刺主帥透露傷勢最新消息

NBA／唐西奇、詹皇合轟62分 湖人主場逆轉連勝灰熊

NBA／湖人奇兵半場飆18分 雙星合砍65分末節擺脫灰熊

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關

相關新聞

NBA／日本控衛河村勇輝與公牛簽約！ 隊記分享一段小故事

公牛隊今天宣布裁掉弗勞爾斯（Trentyn Flowers），與日本控衛河村勇輝簽訂雙向合約，河村也在社群平台發文感謝公牛球團再次給予機會。 173公分的河村勇輝上季與灰熊隊簽訓練營合約，後來獲

NBA／唐西奇、詹皇合轟60分 湖人第四節逆轉鵜鶘奪3連勝

三節還落後西區「爐主」鵜鶘隊7分，湖人隊避免爆冷，第四節在兩大球星唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron...

NBA／楊恩離隊應成定局 詹姆斯讚老鷹新門面強森就像皮朋

老鷹隊傳出可望將球隊一哥楊恩（Trae Young）擺上交易檯面後，收到不少球隊報價，離開亞特蘭大幾乎已成定局，強森（J...

NBA／前三節9分領先失手 溜馬遭騎士逆轉苦吞13連敗

騎士隊今天碰東區「爐主」溜馬隊讓當家球星米契爾（Donovan Mitchell）休息，葛蘭特（Darius Garla...

NBA／溫班亞瑪復出高效轟30分無用 灰熊1分氣走馬刺

馬刺隊今天迎接明星球員溫班亞瑪（Victor Wembanyama）歸隊，他從板凳出發只打21分鐘就轟下30分，但高效率...

NBA／驅逐柯爾後補哨？ 裁判報告3次漏判皆有利勇士

勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）昨天比賽剩7分多鐘時，被裁判哨音激怒，連吞2次技術犯規遭驅逐出場。不過聯盟今天公布裁判報告，3次漏判均都勇士有利。 昨天讓勇士不爽的判罰包含柯瑞（Step

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。