NBA／驅逐柯爾後補哨？ 裁判報告3次漏判皆有利勇士

勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）昨天比賽剩7分多鐘時，被裁判哨音激怒，連吞2次技術犯規遭驅逐出場。不過聯盟今天公布裁判報告，3次漏判均都勇士有利。

昨天讓勇士不爽的判罰包含柯瑞（Stephen Curry）2+1出手不算，以及小裴頓（Gary Payton II）出手被妨礙中籃沒吹。由於這兩球都不是比賽最後2分鐘，因此不列入裁判報告。昨天裁判受訪時說，柯瑞那球是正確判決，妨礙中籃未吹則是漏判，不利勇士。

勇士終場以102：103不敵快艇隊，裁判報告顯示，比賽剩1分40秒時，勇士格林（Draymond Green）阻擋快艇鄧恩（Kris Dunn）跑動路線，掩護過程與鄧恩身體接觸，應判罰格林進攻犯規但未吹罰，這是漏判，對勇士有利。

比賽剩1分23秒時，格林禁區內停留超過3秒，未積極防守對方球員，應判格林防守三秒未例，這是漏判，對勇士有利。比賽剩54.9秒時，格林又防守三秒，這是第3個對勇士有利的漏判。