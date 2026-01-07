快訊

115學測自然／加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／驅逐柯爾後補哨？ 裁判報告3次漏判皆有利勇士

聯合新聞網／ 綜合報導
裁判報告顯示，關於勇士格林的3次哨音，裁判都漏判。 法新社
裁判報告顯示，關於勇士格林的3次哨音，裁判都漏判。 法新社

勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）昨天比賽剩7分多鐘時，被裁判哨音激怒，連吞2次技術犯規遭驅逐出場。不過聯盟今天公布裁判報告，3次漏判均都勇士有利。

昨天讓勇士不爽的判罰包含柯瑞（Stephen Curry）2+1出手不算，以及小裴頓（Gary Payton II）出手被妨礙中籃沒吹。由於這兩球都不是比賽最後2分鐘，因此不列入裁判報告。昨天裁判受訪時說，柯瑞那球是正確判決，妨礙中籃未吹則是漏判，不利勇士。

勇士終場以102：103不敵快艇隊，裁判報告顯示，比賽剩1分40秒時，勇士格林（Draymond Green）阻擋快艇鄧恩（Kris Dunn）跑動路線，掩護過程與鄧恩身體接觸，應判罰格林進攻犯規但未吹罰，這是漏判，對勇士有利。

比賽剩1分23秒時，格林禁區內停留超過3秒，未積極防守對方球員，應判格林防守三秒未例，這是漏判，對勇士有利。比賽剩54.9秒時，格林又防守三秒，這是第3個對勇士有利的漏判。

勇士 快艇 Draymond Green Steve Kerr

相關新聞

NBA／日本控衛河村勇輝與公牛簽約！ 隊記分享一段小故事

公牛隊今天宣布裁掉弗勞爾斯（Trentyn Flowers），與日本控衛河村勇輝簽訂雙向合約，河村也在社群平台發文感謝公牛球團再次給予機會。 173公分的河村勇輝上季與灰熊隊簽訓練營合約，後來獲

NBA／唐西奇、詹皇合轟60分 湖人第四節逆轉鵜鶘奪3連勝

三節還落後西區「爐主」鵜鶘隊7分，湖人隊避免爆冷，第四節在兩大球星唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron...

NBA／楊恩離隊應成定局 詹姆斯讚老鷹新門面強森就像皮朋

老鷹隊傳出可望將球隊一哥楊恩（Trae Young）擺上交易檯面後，收到不少球隊報價，離開亞特蘭大幾乎已成定局，強森（J...

NBA／前三節9分領先失手 溜馬遭騎士逆轉苦吞13連敗

騎士隊今天碰東區「爐主」溜馬隊讓當家球星米契爾（Donovan Mitchell）休息，葛蘭特（Darius Garla...

NBA／溫班亞瑪復出高效轟30分無用 灰熊1分氣走馬刺

馬刺隊今天迎接明星球員溫班亞瑪（Victor Wembanyama）歸隊，他從板凳出發只打21分鐘就轟下30分，但高效率...

NBA／驅逐柯爾後補哨？ 裁判報告3次漏判皆有利勇士

勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）昨天比賽剩7分多鐘時，被裁判哨音激怒，連吞2次技術犯規遭驅逐出場。不過聯盟今天公布裁判報告，3次漏判均都勇士有利。 昨天讓勇士不爽的判罰包含柯瑞（Step

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。