NBA／快艇戰績反彈交易傳聞仍在 中鋒祖巴茲吸多隊關注

快艇隊近8場比賽拿下7勝，戰績回升至西區第11，距離附加賽席次僅剩兩場勝差，這也讓快艇球星的交易傳聞稍稍降溫，如今快艇不再被視為賣家，反倒可能在交易截止日前補強陣容，不過當家中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）仍吸引多隊興趣。

根據《HoopsHype》記者史卡托（Michael Scotto） 報導，快艇曾收到許多關於祖巴茲的交易詢問，史卡托認為買家需要給出至少兩個首輪選秀權，快艇才會考慮出售這位當家中鋒，塞爾提克與溜馬由於缺乏內線戰力，因此被視為最想換來祖巴茲的兩隊。

塞爾提克是本季東區最大驚奇之一，原本因泰托姆（Jayson Tatum）阿基里斯腱撕裂而可能進入「過渡年」的一季，卻逆勢打出東區第二的戰績，若想在季後賽走得更遠，補強內線深度便是首要目標，雖然克塔（Neemias Queta）表現不俗，但若能補進祖巴茲將成綠衫軍的重要拼圖。

溜馬則是在透納（Myles Turner）離隊後始終未找到先發中鋒的人選，目前是由赫夫（Jay Huff）與傑克森（Isaiah Jackson）輪流頂上，溜馬希望為哈利伯頓（Tyrese Haliburton）下季復出做準備，祖巴茲就被視為先發中鋒的合適人選之一。