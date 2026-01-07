快訊

115學測自然／加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／快艇戰績反彈交易傳聞仍在 中鋒祖巴茲吸多隊關注

聯合新聞網／ 綜合報導
快艇當家中鋒祖巴茲吸引許多球隊關注。 路透社
快艇當家中鋒祖巴茲吸引許多球隊關注。 路透社

快艇隊近8場比賽拿下7勝，戰績回升至西區第11，距離附加賽席次僅剩兩場勝差，這也讓快艇球星的交易傳聞稍稍降溫，如今快艇不再被視為賣家，反倒可能在交易截止日前補強陣容，不過當家中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）仍吸引多隊興趣。

根據《HoopsHype》記者史卡托（Michael Scotto） 報導，快艇曾收到許多關於祖巴茲的交易詢問，史卡托認為買家需要給出至少兩個首輪選秀權，快艇才會考慮出售這位當家中鋒，塞爾提克與溜馬由於缺乏內線戰力，因此被視為最想換來祖巴茲的兩隊。

塞爾提克是本季東區最大驚奇之一，原本因泰托姆（Jayson Tatum）阿基里斯腱撕裂而可能進入「過渡年」的一季，卻逆勢打出東區第二的戰績，若想在季後賽走得更遠，補強內線深度便是首要目標，雖然克塔（Neemias Queta）表現不俗，但若能補進祖巴茲將成綠衫軍的重要拼圖。

溜馬則是在透納（Myles Turner）離隊後始終未找到先發中鋒的人選，目前是由赫夫（Jay Huff）與傑克森（Isaiah Jackson）輪流頂上，溜馬希望為哈利伯頓（Tyrese Haliburton）下季復出做準備，祖巴茲就被視為先發中鋒的合適人選之一。

快艇 溜馬

相關新聞

NBA／日本控衛河村勇輝與公牛簽約！ 隊記分享一段小故事

公牛隊今天宣布裁掉弗勞爾斯（Trentyn Flowers），與日本控衛河村勇輝簽訂雙向合約，河村也在社群平台發文感謝公牛球團再次給予機會。 173公分的河村勇輝上季與灰熊隊簽訓練營合約，後來獲

NBA／唐西奇、詹皇合轟60分 湖人第四節逆轉鵜鶘奪3連勝

三節還落後西區「爐主」鵜鶘隊7分，湖人隊避免爆冷，第四節在兩大球星唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron...

NBA／楊恩離隊應成定局 詹姆斯讚老鷹新門面強森就像皮朋

老鷹隊傳出可望將球隊一哥楊恩（Trae Young）擺上交易檯面後，收到不少球隊報價，離開亞特蘭大幾乎已成定局，強森（J...

NBA／前三節9分領先失手 溜馬遭騎士逆轉苦吞13連敗

騎士隊今天碰東區「爐主」溜馬隊讓當家球星米契爾（Donovan Mitchell）休息，葛蘭特（Darius Garla...

NBA／溫班亞瑪復出高效轟30分無用 灰熊1分氣走馬刺

馬刺隊今天迎接明星球員溫班亞瑪（Victor Wembanyama）歸隊，他從板凳出發只打21分鐘就轟下30分，但高效率...

NBA／驅逐柯爾後補哨？ 裁判報告3次漏判皆有利勇士

勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）昨天比賽剩7分多鐘時，被裁判哨音激怒，連吞2次技術犯規遭驅逐出場。不過聯盟今天公布裁判報告，3次漏判均都勇士有利。 昨天讓勇士不爽的判罰包含柯瑞（Step

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。