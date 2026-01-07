快訊

115學測自然／加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／楊恩離隊應成定局 詹姆斯讚老鷹新門面強森就像皮朋

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
楊恩(右)離開亞特蘭大幾乎已成定局，老鷹也已找到新門面強森(左)。 美聯社
楊恩(右)離開亞特蘭大幾乎已成定局，老鷹也已找到新門面強森(左)。 美聯社

老鷹隊傳出可望將球隊一哥楊恩（Trae Young）擺上交易檯面後，收到不少球隊報價，離開亞特蘭大幾乎已成定局，強森（Jalen Johnson）在他離隊後有望扶正為新門面，湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）近日錄製節目時大讚強森有「天下第二人」皮朋（Scottie Pippen）的影子。

在楊恩本賽季飽受傷病所苦的情況下，強森一肩扛起老鷹勝負重任，甚至在楊恩缺陣的情況下，球隊還打出更佳戰績，讓楊恩的處境變得更為尷尬，昨天傳出老鷹已開始討論交易楊恩的可能性，也開放各隊提出交易報價。

《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）表示，「楊恩在老鷹的生涯即將走到盡頭，無論是他本人還是老鷹都很清楚，他們已經不再適合彼此。」

老鷹願意將楊恩交易出去，強森的好表現是主因，本賽季至今繳出平均23.7分、10.4籃板、8.4助攻的全能成績，且已經7度寫下大三元，展現成為球隊新一哥的潛力。

談到這位24歲全能前鋒，詹姆斯說：「我將他與皮朋做比較，顯然他還有很長的路要走，但就天賦而言，你看看他很長的臂展，加上6呎9吋到10吋的身高，跑起來就像是一頭鹿一樣，運動能力超級強，我們聯盟的一大特點就是信心和機會，我相當看好他的潛力。」

傳奇後衛奈許（Steve Nash）也說：「只要保持健康，我認為他絕對是全明星級別的球員，這是他第一次真正的肩負如此重任，而他也正在兌現自己的承諾與天賦。」

老鷹 Trae Young Jalen Johnson

延伸閱讀

NBA／傳楊恩團隊與老鷹討論交易 巫師有意拿麥凱倫換

NBA／湖人關鍵時刻「11勝0敗」 唐西奇盛讚：詹皇接管比賽

NBA／楊恩處境更尷尬了！強森飆大三元、老鷹靠防守壓倒尼克2連勝

NBA／「老闆跟他兒子都愛他」 名嘴直言老鷹不可能交易楊恩

相關新聞

NBA／日本控衛河村勇輝與公牛簽約！ 隊記分享一段小故事

公牛隊今天宣布裁掉弗勞爾斯（Trentyn Flowers），與日本控衛河村勇輝簽訂雙向合約，河村也在社群平台發文感謝公牛球團再次給予機會。 173公分的河村勇輝上季與灰熊隊簽訓練營合約，後來獲

NBA／唐西奇、詹皇合轟60分 湖人第四節逆轉鵜鶘奪3連勝

三節還落後西區「爐主」鵜鶘隊7分，湖人隊避免爆冷，第四節在兩大球星唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron...

NBA／楊恩離隊應成定局 詹姆斯讚老鷹新門面強森就像皮朋

老鷹隊傳出可望將球隊一哥楊恩（Trae Young）擺上交易檯面後，收到不少球隊報價，離開亞特蘭大幾乎已成定局，強森（J...

NBA／前三節9分領先失手 溜馬遭騎士逆轉苦吞13連敗

騎士隊今天碰東區「爐主」溜馬隊讓當家球星米契爾（Donovan Mitchell）休息，葛蘭特（Darius Garla...

NBA／溫班亞瑪復出高效轟30分無用 灰熊1分氣走馬刺

馬刺隊今天迎接明星球員溫班亞瑪（Victor Wembanyama）歸隊，他從板凳出發只打21分鐘就轟下30分，但高效率...

NBA／驅逐柯爾後補哨？ 裁判報告3次漏判皆有利勇士

勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）昨天比賽剩7分多鐘時，被裁判哨音激怒，連吞2次技術犯規遭驅逐出場。不過聯盟今天公布裁判報告，3次漏判均都勇士有利。 昨天讓勇士不爽的判罰包含柯瑞（Step

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。