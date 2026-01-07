快訊

115學測自然／加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

NBA／前三節9分領先失手 溜馬遭騎士逆轉苦吞13連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
溜馬隊麥克康奈爾（T.J. McConnell）、騎士隊波特（Craig Porter Jr.）。 法新社
溜馬隊麥克康奈爾（T.J. McConnell）、騎士隊波特（Craig Porter Jr.）。 法新社

騎士隊今天碰東區「爐主」溜馬隊讓當家球星米契爾（Donovan Mitchell）休息，葛蘭特（Darius Garland）和艾倫（Jarrett Allen）挺身而出，兩人包辦全隊最後19分中的18分，助隊在拉鋸戰逆轉溜馬，以120：116帶走勝利，也賞給溜馬13連敗。

主場的溜馬首節握有28：22優勢，半場打完領先再擴大到60：53，進入第四節更取得全場最多的93：84領先。騎士決勝節先打出14：4的逆轉攻勢，溜馬在奈哈德（Andrew Nembhard）飆進外線、華克（Jarace Walker）灌籃得手回到102：98領先，但艾倫和葛蘭特接續就接管戰局，葛蘭特在107：102領先下更上演連拿10分的個人秀，包括最後12秒的進球，讓溜馬握有117：114優勢。

溜馬仍有追分機會，但奈哈德和奈史密斯（Aaron Nesmith）關鍵時刻合計4罰錯失2球，讓騎士驚險以120：116完成逆轉勝。

葛蘭特攻下全場最高29分，莫布里（Evan Mobley）20分，艾倫19分、12籃板，麥瑞爾（Sam Merrill）也貢獻19分；差一步止敗的溜馬以席亞康（Pascal Siakam）22分最高，赫夫（Jay Huff）20分。

騎士今天才宣布，上季先發37場的前鋒史特魯斯（Max Strus）左腳「瓊斯骨折」動刀後，至少要再一個月休養時間。史特魯斯是上季休季訓練期間出現傷情，連接小腳趾和腳底的骨頭斷裂，並在8月26日接受手術。

最初動刀時，史特魯斯評估3到4個月可回歸，但球團表示近期評估認為，史特魯斯的骨頭需要更多時間才能癒合，接續4周後將再接受醫生波特（David Porter）和團隊醫療及訓練團隊評估狀況。

溜馬 騎士

