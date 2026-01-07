NBA／國王雪上加霜！大鎖穆雷剛歸隊又大扭 預計要躺一個月

沙加緬度國王本季戰績低迷，如今再次遭遇傷兵問題，前鋒穆雷（Keegan Murray）因左腳踝扭傷，預計缺陣至少三到四週，對國王來說無疑是巨大打擊。

穆雷在上一場國王不敵公鹿的比賽中受傷，他於第三節後段扭傷左腳踝，當下立刻露出痛苦神情，並在隊友攙扶下提前退場。穆雷本季僅出賽18場，場均貢獻14.7分、6.3籃板，平均上場時間高達36分鐘。

穆雷生涯前三個賽季相當耐戰，共出賽233場，國王也在季前與他簽下5年1.4億美元（約44億）延長合約，但他因左手拇指尺側副韌帶撕裂無法趕上開季，如今再遇上腳踝扭傷，恐怕整個一月都無法出賽。

國王目前戰績8勝28敗排西區倒數第二，目前正處於五連敗，且時常遭遇大比分落敗，場均淨勝分-12為全聯盟最差，除了穆雷外，當家中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）也因左膝部分半月板撕裂持續休養中。