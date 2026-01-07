NBA／騎士先發要角本季尚未出賽 史特魯斯再休一個月

騎士隊前鋒史特魯斯（Max Strus）因腳部骨折本季尚未出賽，近期球團更新了他的復原進度，這名主力側翼預計至少還要再缺陣一個月，傷勢將在未來四週內重新評估。

史特魯斯在休賽季期間遭遇瓊斯骨折（Jones fracture），也就是連接小拇指與足部的骨頭斷裂，他在八月底已完成手術。騎士球團表示，最近一次的評估結果顯示，史特魯斯仍需更多時間才能全癒，而手術前便預期他可在三到四個月內恢復籃球訓練。

史特魯斯上賽季出賽50場，其中37場先發，場均貢獻9.4分、4.3籃板、3.2助攻，幫助騎士在例行賽繳出東區第一戰績，不過本季持續因傷休養中，騎士隊目前戰績20勝17敗暫居東區第八。