NBA／日本控衛河村勇輝與公牛簽約！ 隊記分享一段小故事

聯合新聞網／ 綜合報導
河村勇輝回歸公牛。截圖自公牛X
公牛隊今天宣布裁掉弗勞爾斯（Trentyn Flowers），與日本控衛河村勇輝簽訂雙向合約，河村也在社群平台發文感謝公牛球團再次給予機會。

173公分的河村勇輝上季與灰熊隊簽訓練營合約，後來獲得雙向合約，出賽22場平均只上場4.2分鐘，但已經引發美國球迷關注，還與灰熊一哥莫蘭特成為摯友。

季後河村以雙向合約加入公牛，但熱身賽遭遇右小腿傷勢，公牛決定裁掉他改簽弗勞爾斯。弗勞爾斯本季只為公牛出賽2場平均2.8分鐘；在發展聯盟出賽3場，平均得到8.7分5.3籃板2.7助攻，如今公牛做出相反的操作，裁掉弗勞爾斯簽下河村。

河村勇輝在社群平台發文表示，「感謝公牛給我另一次機會，非常興奮能回來。」

公牛隨隊記者強森（K.C. Johnson）今天也發文透露一段小故事，「河村留在芝加哥復健，最近一場比賽他跟我說：『我很快就會回來。』他不是在開玩笑！」

河村勇輝 公牛

