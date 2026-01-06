撞球／CTPBA職撞冠軍戰台菲大戰 柯秉逸逆轉18歲菲國天才AJ 

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯秉逸逆轉擊敗菲國18歲小將「AJ」馬納斯摘下CTPBA職撞巡迴賽冠軍。圖／CTPBA提供
柯秉逸逆轉擊敗菲國18歲小將「AJ」馬納斯摘下CTPBA職撞巡迴賽冠軍。圖／CTPBA提供

CTPBA職業撞球巡迴賽總冠軍戰今天上演柯秉逸與18歲「AJ」馬納斯（Albert James Manas）的「台菲大戰」，柯秉逸克服一度4局落後劣勢，與馬納斯廝殺到搶尾局，最終以13：12完成大逆轉，賽後柯秉逸笑說：「幸運之神還是眷顧我。」

這場36歲柯秉逸與18歲「AJ」馬納斯的跨世代對決，「AJ」開局就給老大哥下馬威，取得3：0領先，雖然柯秉逸一度扳平戰局，但馬納斯仍穩定維持3至4局差距的領先，甚至拉開至8：4，不過隨著戰局進入尾聲，局勢逐漸產生變化。

比賽尾聲，柯秉逸先是成功衝球讓9號球進袋追近比數，接著再靠一次2號球幸運進袋隨即掌握局勢，最終後來居上拚到搶尾局，以13：12完成逆轉秀。

順利完成大逆轉，柯秉逸坦言，「確實有點運氣成分，尤其最後2局的神來一筆，看來老天還是眷顧我，前面他運氣好，後面就還給我了。」

回顧整場過程，柯秉逸不吝大讚這名18歲小將「AJ」馬納斯開場表現出色，前段運氣較站在對方那邊時，內心確實有些躁動，調整後便抱持「死馬當活馬醫、盡力就好」的心態應戰。

柯秉逸也盛讚「AJ」是極具潛力的小將，「他打球心態很好、很輕鬆，會讓人覺得打球好像是很簡單的事，整體球風很像歐洲選手。」CTPBA職業撞球巡迴賽總冠軍戰最終由柯秉逸封王，「AJ」馬納斯屈居亞軍，謝佳臻與柯秉漢則並列季軍。

柯秉逸發生關鍵失誤表情懊惱。圖／CTPBA提供
柯秉逸發生關鍵失誤表情懊惱。圖／CTPBA提供

