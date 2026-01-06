NBA／格林批波爾衝突時置身事外 直言當隊友不該一旁看戲

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
威廉斯與艾爾瓦拉多爆發肢體衝突。 路透社
勇士老將前鋒格林（Draymond Green）近日在個人Podcast節目中，公開點名批評前隊友、現效力鵜鶘的後衛波爾（Jordan Poole），不滿他在12月27日一場比賽衝突中的反應與態度。

該場比賽中，場上出現威廉斯（Mark Williams）與艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）的肢體衝突畫面，而波爾當下選擇站在後方觀看，並未上前靠近或聲援隊友。格林對此直言，球員在這類情況下不能只是退後旁觀，更不該露出驚訝或看熱鬧的神情。

格林在節目中表示，如果自己正捲入衝突，卻看到隊友站在後面一臉錯愕地看著，「那真的不行，我們不能那樣做。」他強調，重點不在於是否真的要動手，而是在混亂時刻必須站在隊友身邊，展現彼此的支持與團結。

格林也提到，昔日勇士老臣威斯特（David West）曾多次提醒球員，只要場上發生狀況，就應該立刻靠過去，因為沒有人能預料事態會如何發展，「我不是說一定要打架，但萬一對方五個人圍上來，而你的隊友只有一個人怎麼辦？」

事實上，格林與波爾之間早已有段複雜的恩怨。過去格林在隊內訓練中出手毆打波爾的事件，導致波爾與勇士關係急速惡化，影響至今仍未完全平息。如今格林再度公開評論波爾的場上態度，也讓兩人之間的過往衝突再次成為話題焦點。

