NBA／力挺柯爾挺身怒轟裁判 柯瑞：不然就是我大發雷霆

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯爾在比賽尾聲因抗議判決被趕出場，隨後柯瑞也因6犯離場。 路透

2025-2026賽季

勇士隊今天與快艇隊之戰，在外線熄火的情況下，還發生總教練柯爾（Steve Kerr）第四節遭到驅逐出場，以及柯瑞（Stephen Curry）於比賽最後1分鐘六犯離場的雙重打擊，賽後柯爾甚至改由助理教練出席記者會，表達對於判決的不滿。

勇士在今天與快艇之戰外線手感盡失，團隊三分球出手41次僅命中10球，其中在第四節追分階段，勇士還接連爆發柯瑞進球被犯規，但裁判認為進球不算數，以及小裴頓（Gary Payton II）上籃遭到柯林斯（John Collins）封阻，裁判未吹判妨礙中籃的兩次關鍵判決，導致勇士總教練柯爾氣得連連抗議，最終吞下兩次技術犯規遭到驅逐出場。

賽後談到那次遭到犯規但卻被認為進球不算的判決時，柯瑞說：「通常情況下，如果投籃命中，比賽應該要繼續，但我從沒有見過先延遲判罰，然後才說喔，犯規，最後又變成進球無效的狀況。」

賽後勇士則由助理教練史塔茲（Terry Stotts）代替柯爾參與記者會，並表示，「我是上來幫柯爾省點錢的。」談到柯爾的激動抗議導致被驅逐出場，勇士三巨頭賽後都直言讚賞，柯瑞說：「如果柯爾沒有這樣做，那肯定是我會對著裁判大發雷霆。」

柯瑞在最後階段吞下個人第6犯離場，也是他自2021年以來首次犯滿離場，這也導致他無緣參與勇士最後一波進攻，最終勇士也在巴特勒錯失絕殺機會的情況下以1分差距輸球。

