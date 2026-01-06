快訊

NBA／裁判承認漏判妨礙中籃不利勇士 解釋為何驅逐柯爾

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士總教練柯爾(右)。 美聯社
球員照片
Stephen Curry
位置 後衛
得分 28.7
籃板 3.89
助攻 4.4
抄截 1.26

2025-2026賽季

勇士隊今天以101：102輸給快艇隊，賽後裁判承認「妨礙中籃」漏判，並解釋驅逐勇士總教練柯爾（Steve Kerr）的原因。

比賽尾聲出現2次對勇士的不利判決，一次是柯瑞（Stephen Curry）被犯規，投籃命中但不算數，因為防守球員先犯規。另一次是小裴頓（Gary Payton II）上籃球已經碰籃板，才被快艇球員柯林斯（John Collins）搧掉，裁判當時未吹妨礙中籃，讓柯爾氣炸，被吹兩次技術犯規遭驅逐出場。

佛特解釋，柯爾第一次技術犯規是因為情緒激動地衝向裁判，同時大聲爆粗口。第一次技術犯規後，他持續咆哮並口出穢言，即使被助理教練拉住，還是沒停下來，這才導致第二次技術犯規。

對於妨礙中籃未吹，佛特承認小裴頓出手的球已經先碰到籃板，理應判定妨礙中籃。那一球唯一能被重播檢視的情況是有吹哨，接著快艇隊提出挑戰，因為那不是發生在比賽最後兩分鐘內。

至於柯瑞拋投命中沒有被吹2+1，反而吹出手前的犯規，佛特指出，柯瑞收球前臀部就被柯林斯拉住了，這一球正確地被判定為非投籃犯規。」

