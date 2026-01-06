快訊

NBA／前太陽隊友揭密 「惡漢」巴克利球員時代其實是名暖男

聯合新聞網／ 綜合報導
巴克利(左)球員時代惡名昭彰，圖為1993他代表太陽隊與公牛隊喬丹在總冠軍賽對決。美聯社資料照
現年62歲擔任球評工作為主的前NBA著名球星巴克利(Charles Barkley)，在身為球員時期作風，以火爆脾氣聞名，尤其1990年他代表76人隊與活塞對決時，與對手中鋒蘭比爾(Bill Laimbeer)大打出手造成大亂鬥(畫面)，最後被逐出場還砸毀休息室馬桶，仍令不少老球迷難忘，此外他場上凶悍、打架更是不在話下，搏得「惡漢」之名，然而多年過後，他的前太陽隊老戰曼寧(Danny Manning)，近期接受專訪時特別為辯解，其實巴克利球員時期在場下是一名超級「暖男」。

曼寧受訪時說，「他就是那種會全力以赴，把一切都留在球場上的人，但他也是那種走進更衣室，可能會看到他正在打掃衛生，因為他就是這樣的人。」曼寧表示，很多人都看到他場上凶狠的一面，但私底下，他會花時間與其他球員孩子們打成一片，玩在一起，營造球隊是一個大家庭氣氛的人，這些都是一般人所未見到的。

曼寧是1994年以自由球員加入太陽隊，並打了6年球，在這段期間，他與巴克利建立了非常親密的關係，並看到了巴克利不為人知的一面，曼寧稱巴克利這位NBA傳奇人物是「一位非常體貼、樂於助人的人」。

曼寧說，「只要有人帶孩子來更衣室，孩子們就會圍著他(巴克利)轉，這有很多原因。基本上，是因為他的人格魅力。他非常關注孩子們，和他們說話，知道他們每個人的名字並且一起玩，很多孩子都很喜歡他這一點。」

只要回顧巴克利場上打球風格，很多球迷對他的凶狠都是印象深刻，不過，從曼寧與他相處可以得知場下另一個面相，即使他現在做為球評那張嘴，仍是口下不留人。

