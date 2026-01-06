聽新聞
NBA／尼克吞4連敗掉到東區第三 布朗森：很多問題必須解決
東區前二名的活塞隊和尼克隊本季首度交鋒，戰況卻是一面倒，尼克以90：121慘敗，當家球星布朗森（Jalen Brunson）直言「很多問題必須解決」，只拿6分的唐斯（Karl-Anthony Towns）也不諱言肯定會情緒低落，現在球隊情況「糟透了」。
尼克上季季後賽首輪6戰淘汰活塞，本季更打下NBA盃冠軍，但今天輸球慘吞上季不曾遭遇的4連敗，原本東區第二的位置被塞爾蒂克隊超車。
布朗森雖攻下全隊最高25分，但全場沒有傳出任何助攻，還出現和唐斯同樣的6次失誤，賽後坦言球隊有很多問題必須解決，但拒絕說明實際內容。
「我們就是需要作出回應，有很多話要說，我們選擇在內部討論。」布朗森強調，若想成為理想隊伍的模樣，大家就必須更努力；被問到記者進入休息室前團隊成員是否有先有過討論，他也承認的確有先交流。
唐斯今天出賽23分鐘只拿6分、1籃板還出現6失誤，正負值是難看的「-27」，他坦言賽季中多少會遇到類似狀況，情緒也難免受影響，「但現在的情況糟透了，不能這樣糟糕。」
尼克防守端少了搖擺人哈特（Josh Hart），近期連敗多場是高失分，碰馬刺隊失分134，遭遇76人隊時也被得了130分，今天又是以31分差慘敗，總教練布朗（Mike Brown）說：「簡單來說，他們就是把我們揍得落花流水。」
儘管4天3戰的賽程對尼克也是挑戰，布朗仍說，必須想辦法解決球隊的防守狀況，球員要勇於身體對抗，教練團也要找到幫助球隊的方式。
