NBA／尼克吞4連敗掉到東區第三 布朗森：很多問題必須解決

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
尼克第四節提早棄守換下主將，最終慘敗31分。 美聯社
尼克第四節提早棄守換下主將，最終慘敗31分。 美聯社

東區前二名的活塞隊和尼克隊本季首度交鋒，戰況卻是一面倒，尼克以90：121慘敗，當家球星布朗森（Jalen Brunson）直言「很多問題必須解決」，只拿6分的唐斯（Karl-Anthony Towns）也不諱言肯定會情緒低落，現在球隊情況「糟透了」。

尼克上季季後賽首輪6戰淘汰活塞，本季更打下NBA盃冠軍，但今天輸球慘吞上季不曾遭遇的4連敗，原本東區第二的位置被塞爾蒂克隊超車。

布朗森雖攻下全隊最高25分，但全場沒有傳出任何助攻，還出現和唐斯同樣的6次失誤，賽後坦言球隊有很多問題必須解決，但拒絕說明實際內容。

「我們就是需要作出回應，有很多話要說，我們選擇在內部討論。」布朗森強調，若想成為理想隊伍的模樣，大家就必須更努力；被問到記者進入休息室前團隊成員是否有先有過討論，他也承認的確有先交流。

唐斯今天出賽23分鐘只拿6分、1籃板還出現6失誤，正負值是難看的「-27」，他坦言賽季中多少會遇到類似狀況，情緒也難免受影響，「但現在的情況糟透了，不能這樣糟糕。」

尼克防守端少了搖擺人哈特（Josh Hart），近期連敗多場是高失分，碰馬刺隊失分134，遭遇76人隊時也被得了130分，今天又是以31分差慘敗，總教練布朗（Mike Brown）說：「簡單來說，他們就是把我們揍得落花流水。」

儘管4天3戰的賽程對尼克也是挑戰，布朗仍說，必須想辦法解決球隊的防守狀況，球員要勇於身體對抗，教練團也要找到幫助球隊的方式。

尼克 活塞 Jalen Brunson Karl-Anthony Towns

相關新聞

NBA／勇士外線手感盡失柯瑞還犯滿 末節反撲爛尾不敵快艇

前一場遭到中斷6連勝的快艇隊，今天在主場迎戰近期打得跌跌撞撞的勇士隊，儘管「大鬍子」哈登（James Harden）缺陣...

NBA／自覺被當代罪羔羊趕走很受傷 KD準絕殺太陽一吐怨氣

火箭隊明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）今天對前東家太陽隊之戰，在比賽最後1.1秒投進準絕殺三分球，助火箭以10...

NBA／這才是爆冷！雷霆慘敗黃蜂27分創本季最大分差

聯盟戰績龍頭雷霆隊，昨天4連勝遭到太陽隊中斷後，今天在主場出戰東區後段班的黃蜂隊卻踢到鐵板，一度落後達30分，最終以97...

NBA／季前網路回嗆太陽球迷 KD今投進準絕殺直呼「超爽」

火箭隊今天在主場靠著杜蘭特（Kevin Durant）致勝三分球，以100：97擊敗太陽隊。賽後杜蘭特有感而發，直呼打贏把自己當代罪羔羊的前東家很爽。 太陽2021年總決賽不敵公鹿隊、2022年

NBA／勇士主帥怒噴裁判遭驅逐！ 史努比狗狗戲謔轉播好興奮

勇士隊今天飛到洛杉磯與快艇隊交手，轉播單位邀請傳奇饒舌歌手史努比狗狗（Snoop Dogg）播報。史努比狗狗2024年巴黎奧運與勇士總教練柯爾（Steve Kerr）結緣，今天柯爾被裁判驅逐出場時，史

NBA／尼克吞4連敗掉到東區第三 布朗森：很多問題必須解決

東區前二名的活塞隊和尼克隊本季首度交鋒，戰況卻是一面倒，尼克以90：121慘敗，當家球星布朗森（Jalen Brunso...

