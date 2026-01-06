聽新聞
NBA／勇士主帥怒噴裁判遭驅逐！ 史努比狗狗戲謔轉播好興奮
勇士隊今天飛到洛杉磯與快艇隊交手，轉播單位邀請傳奇饒舌歌手史努比狗狗（Snoop Dogg）播報。史努比狗狗2024年巴黎奧運與勇士總教練柯爾（Steve Kerr）結緣，今天柯爾被裁判驅逐出場時，史努比狗狗在轉播台上戲謔。
史努比狗狗巴黎奧運時擔任NBC體育場邊記者，柯爾今天賽前受訪時提到與史努比狗狗上一次見面，「那時我們要去里爾打分組賽，他跟我們一起坐巴士。我當下其實有點搞不清楚狀況，我坐第一排低頭滑手機，結果他一上車就跟我說：『嗨教練。』」
史努比狗狗喜愛吸食大麻是眾所皆知的事實，當被問到當時巴士是否「煙霧瀰漫」，柯爾笑回沒有這件事。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
末節比賽柯爾因吹罰不公大發雷霆，狂噴裁判，遭驅逐出場。轉播台上的史努比狗狗興奮地說：「Steve要被趕出去了！把他趕出去！把他趕出去！讓他退後一點！退後一點！Steve準備跟他們拚了，Steve現在代表英格爾伍德（加州城市名）開火了！英格爾伍德！上啊Steve！你在英格爾伍德！」
ok.. it was worth having Snoop on the broadcast just to hear him call this Steve Kerr crash out 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/FJzXxqnal9— outbreezy (@outbreezyWC) January 6, 2026
