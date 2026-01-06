快訊

NBA／勇士外線手感盡失柯瑞還犯滿 末節反撲爛尾不敵快艇

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
勇士柯瑞攻下27分全隊最高，但讀秒階段犯滿離場。 美聯社
勇士柯瑞攻下27分全隊最高，但讀秒階段犯滿離場。 美聯社

2025-2026賽季

前一場遭到中斷6連勝的快艇隊，今天在主場迎戰近期打得跌跌撞撞的勇士隊，儘管「大鬍子」哈登（James Harden）缺陣，但快艇靠著新秀桑德斯（Kobe Sanders）與雷納德（Kawhi Leonard）攜手拿下44分，以103：102險勝外線全面熄火的勇士。

快艇在日前拉出一波6連勝後逐漸擺脫開季低潮，不過前一場比賽面對塞爾蒂克又遭到重砲轟炸，以31分差距終止6連勝，而今天在主場續戰勇士，本季不斷「加班」出賽的哈登則因為肩膀傷勢缺陣。

快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）在談到哈登缺陣時說：「我認為，哈登肯定是因為身體太過疲勞，在雷納德缺陣的期間，他扛起太多了進攻責任，我們當時確實缺少第二得分點，這導致他必須做很多事情。」

今天快艇面對勇士雙方外線手感都不佳，不過快艇本季二輪新秀桑德斯打出了個人代表作，全場猛轟20分創下個人生涯新高，搭配上雷納德也展現火燙手感拿下24分，兩人從開賽就火力全開，幫助快艇首節打完就取得12分領先。

勇士三分球更是全面熄火，尤其是三巨頭柯瑞、巴特勒與格林合計前22次三分球出手，僅柯瑞命中2球，在缺少外線火力支援的情況下，勇士第三節一度僅拿下13分，讓快艇拉開領先差距。

第四節最後5分鐘快艇還一度保有13分領先優勢，不過關鍵時刻勇士手感總算甦醒，先是巴特勒投進個人本場比賽第一記三分球，一度連得5分，隨後柯瑞又補進兩記三分球，讓勇士在比賽最後1分05秒追到僅剩1分差距。

比賽最後42.7秒，柯瑞卻吞下本場比賽個人第6次犯規，只能回到板凳席上觀賽，雙方在接下來各拿兩分後，勇士一度有機會絕殺比賽，但巴特勒在貝頓（Nicolas Batum）防守下翻身跳投，球卻連框都沒碰到，最終快艇就以1分差距險勝。

快艇今天以雷納德攻下24分外帶12籃板、5助攻表現最佳，新秀桑德斯則有20分、7籃板；至於勇士柯瑞攻下27分全隊最高，巴特勒24分，但勇士今天團隊三分球出手41球僅命中10球，手感盡失成為輸球一大主因。

