NBA／季前網路回嗆太陽球迷 KD今投進準絕殺直呼「超爽」

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特。 路透
杜蘭特。 路透

火箭隊今天在主場靠著杜蘭特（Kevin Durant）致勝三分球，以100：97擊敗太陽隊。賽後杜蘭特有感而發，直呼打贏把自己當代罪羔羊的前東家很爽。

太陽2021年總決賽不敵公鹿隊、2022年例行賽第一，但輸獨行俠隊止步第二輪。2023年用優質年輕球員布里吉斯（Mikal Bridges）、強森（Cameron Johnson）、前鋒克勞德（Jae Crowder）、4個無保護首輪選秀權和2028年首輪選秀互換權，才換來杜蘭特。幾乎將家產全賣光的交易過後，2023年太陽止步二輪、2024年首輪、2025年西區第11，連附加賽都沒打進，跌破眾人眼鏡。

太陽去年季中曾嘗試將杜蘭特交易至勇士隊，但杜蘭特本人否決並感到不滿，季後太陽將他送往心儀的西區強權火箭，雖交易回報不甚理想，不過換來的「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）改變球隊氣質並打出生涯年，與去年死氣沉沉的太陽成強烈反差。

有部分太陽迷感謝杜蘭特這幾年對球隊的貢獻；但也有太陽迷認為他是失敗的元凶，季前有人在社群平台聲稱太陽沒杜蘭特氣氛更好。杜蘭特回嗆：「沒有期待等於更好的氛氛，享受這賽季吧，兄弟。」這句話再度點燃部分球迷怒火。

本季太陽戰績比上季同期還好，昨天擊敗雷霆隊引發聯盟震驚，不過今天遇上背靠背賽程，且班機延誤，當地時間早上才從鳳凰城起飛到休士頓。比賽最後關頭，前11次外線只命中一顆的杜蘭特展現「死神」本色，投進1.1秒致勝三分氣走太陽，並做出手勢叫太陽回家。

賽後杜蘭特有話直說，「我不想說得太誇張，但我還是要說，被一個地方趕走，而且感覺像去年問題的代罪羔羊。所以能打敗他們並投進致勝球，感覺很爽。」杜蘭特強調，「對上曾效力過，且主動把你交易的球隊時，多少會帶著不服氣和鬥志去打。」

