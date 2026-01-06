NBA／九條好漢在一班！金塊主力全休靠綠葉撐場 客場OT險勝76人

近期面臨艱辛客場之旅的金塊，在昨天兵敗布魯克林之後，今天「背靠背」前往費城作客，為了因應4天3戰的人員配置，球隊基本上讓所有主力休兵，將勝負交給陣中9位綠葉配角們。

但「9條好漢」展現眾志成城的求勝意志，和近乎完全體的76人一路糾纏到延長賽，最後5.3秒靠著布朗（Bruce Brown）的關鍵快攻上籃，造成安比德妨礙中籃，取得寶貴超前分數，在驚濤駭浪中以125比124氣走地主球隊，拿到重要一勝。

BRUCE BROWN GAME WINNER



pic.twitter.com/kRUXNmHe2f — Baseline Breakdown (@baselinebreakdo) 2026年1月6日

金塊先前9場比賽苦吞6敗，排名持續下滑，特別是在失去「地表最強」約柯奇（Nikola Jokic）之後，頂替的立陶宛長人瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）也進入傷兵名單，這讓金塊這趟東區客場之旅面臨極為艱困的考驗。拿下這場比賽後，金塊至少還能喘口氣。

目前西區排名方面，金塊回到第3名，之後分別為火箭、湖人和灰狼，但4隊之間僅有1場勝差，排名隨時都會出現變化。

金塊此戰以皮克特（Jalen Pickett）的29分為最高，同時也是生涯最高得分紀錄，另外還包辦7助攻5籃板，更重要的是他全場轟進7記三分球，也是創下生涯新高。「在所有先發主力都缺陣的情況下，我們需要一名領袖，所以大家會看向我和布朗，讓我們在這場比賽中去帶動團隊。」皮克特說。

華森（Peyton Watson）貢獻24分7籃板4助攻2阻攻，納吉（Zeke Nnaji）21分8籃板，泰森（Hunter Tyson）14分，致勝功臣布朗則有19分6籃板。

儘管陣容殘缺，金塊並未因此放棄比賽。上半場逼成平手狀態，第三節即便被對方拿下35分，陷入落後局面也依然持續追趕。打到第四節中段，泰森完成一次「四分打」讓金塊以102比100超前，隨後皮克特再補上一記近距離投籃，迫使76人喊出暫停，這波14比0的攻勢成為比賽轉折。

華森在攻守兩端持續輸出。 美聯社

正規時間末段，布朗先以三分球打破僵局，接著在下一回合投進2罰，幫助金塊取得120比115領先，但76人並未就此放棄。埃奇庫姆（VJ Edgecombe）命中三分球追近比數，馬克西在剩下49秒時切入上籃得手，雙方以120比120進入延長賽。延長賽中，埃奇庫姆一度以灌籃為76人取得關鍵領先，但最終仍被布朗的致勝進球帶走勝利。

金塊小將們此戰的精彩表現也贏得掌聲，知名記者馬克斯（Bobby Marks）便讚嘆：「這場勝利告訴我們，NBA有很多優秀的球員，他們只欠缺一個機會。」

馬克西奮戰超過45分鐘，攻下28分6籃板6助攻4抄截2阻攻，他在延長賽最後一擊未能得手；安比德貢獻32分10籃板，新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）17分9助攻8籃板。