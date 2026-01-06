NBA／柯爾說勇士不必年年爭冠 卡森斯怒批：不同意每句話
勇士隊本季長期位居西區第8，總教練柯爾（Steve Kerr）近期多次發表沮喪言論。對此，前NBA明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）批評柯爾的言論。
勇士目前19勝17敗位居西區第8，柯爾先前在節目中，反駁外界認為勇士該年年爭冠的想法，「我不希望大家認為我們活在幻想裡，覺得自己每年都該像馬刺或雷霆隊那樣拚冠軍，那並不現實。」
卡森斯對柯爾的說法不以為然，認為公開降低期待值會傷害球隊的信念，「你是在貶低自己球隊。根本沒有替這個團隊建立信心，為何你們現在會落到這個處境，其實很明顯。這種訊息、能量、對球隊缺乏信心的態度，會在其他球員間擴散。」
「如果角色對調，今天是球員講這種話，名聲早就被毀了。我認為教練同樣適用這個標準，我不同意他說的每一句話。」卡森斯說。
