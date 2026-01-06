NBA／死神鐮刀再度揮舞 火箭杜蘭特準絕殺三分球前東家太陽

Kevin Durant 位置 前鋒 得分 25.7 籃板 5.13 助攻 4.6 抄截 0.71

儘管比賽的前11次三分球出手僅命中1球，但火箭隊「死神」杜蘭特（Kevin Durant）今天對太陽隊之戰，於比賽最後1.1秒再度揮舞致命鐮刀，投進準絕殺三分球，幫助火箭以100：97險勝太陽。

太陽昨天才剛靠著布克（Devin Booker）的準絕殺三分球擊敗衛冕軍雷霆，沒想到今天卻成為遭到準絕殺的對象，在作客火箭主場的賽事中，太陽在上半場打完還一度保有6分領先，不過易籃後卻出現進攻斷電的狀況，在第三節僅有18分進帳，反觀火箭靠著一波20：9的攻勢追平，前三節打完雙方也保持平手。

第四節兩隊持續激烈拉鋸戰，比賽最後3分半鐘太陽在5分落後的情況下，布克挺身而出一度連得8分，幫助太陽反取得3分領先，但關鍵時刻火箭湯普森（Amen Thompson）完成三分打，雙方又回到平手。

比賽最後29秒，太陽由前一晚才投進準絕殺三分球的布克負責操刀致勝球，不過在火箭壓迫防守下跳投未能碰框，也留給了火箭超前機會，火箭最後一波進攻球送到了本場比賽前11次三分球出手僅命中1球的杜蘭特手中，而他也展現明星球員的價值，在幾乎沒有出手空間的情況下仍是在比賽最後1.1秒投進超前比數的準絕殺三分球，最終火箭也以3分差距險勝。

KEVIN DURANT HITS THE CLUTCH 3 TO WIN IT FOR HOUSTON 🚨 pic.twitter.com/1lC1qjT0Ok — NBA (@NBA) 2026年1月6日

火箭今天以出戰前東家的杜蘭特攻下26分、10籃板、4助攻表現最佳，湯普森和史密斯（Jabari Smith）皆有17分進帳；至於太陽則以布克27分最佳。