快訊

馬杜洛首度現身紐約聽證會：我是無辜的，我沒罪！

委內瑞拉正式變天！副總統宣誓就職 宣布全國實施緊急狀態逮親美人士

好市多會費將漲價 先掀一波搶辦潮？官方4月前辦卡規則曝光

NBA／防守讓公牛上半場只拿33分 綠衫軍快意奪4連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
綠衫軍今天靠防守壓制公牛贏球，迎來4連勝。 法新社
綠衫軍今天靠防守壓制公牛贏球，迎來4連勝。 法新社

本場賽事

-

:

-

載入中...

公牛隊今天作客波士頓手感冰冷，前23次外線出手僅命中3球，上半場僅得33分下遭塞爾蒂克隊拉開領先，讓「綠衫軍」以115：101收下4連勝。

公牛「得分王」吉迪（Josh Giddey）因腿傷缺陣，今天上半場命中率不佳，首節僅拿14分，差點改寫1999年4月碰熱火隊締造的隊史上半場最低的23分紀錄，靠卡特（Jevon Carter）第二節連續命中三分彈才避免淒慘紀錄產生，但前兩節僅拿33分仍是塞爾蒂克本季上半場最低失分。

總計公牛前23次外線嘗試只命中3球，塞爾蒂克狀況也不佳，三分線前19投僅5中，不過普里查德（Payton Pritchard）飆進第二節的壓哨三分彈，助綠衫軍帶著54：33優勢進入下半場。

公牛第四節在佛西維奇（Nikola Vucevic）外線進球後一度追到96：106，但反撲仍差一步，最終仍讓綠衫軍主場迎接近9戰的第8勝。

西蒙斯（Anfernee Simons）攻下塞爾蒂克最高的27分，普里查德貢獻21分，前一場轟下平生涯最高50分的布朗（Jaylen Brown）今天24投僅6中拿14分。

布澤利斯（Matas Buzelis）的26分是公牛最高，佛西維奇和多森姆（Ayo Dosunmu）各15分。

延伸閱讀

NBA／紫金軍團補強中鋒名單曝光 鎖定前綠衫軍「門神」

NBA／布朗斷連9場30分、懷特7阻攻超神 綠衫軍靠團隊逆轉爵士

NBA／布朗領銜4人就轟破百分 塞爾蒂克4連勝還讓溜馬當爐主

NBA／「鴨王」砍33分締生涯新猷 布朗缺陣綠衫軍仍痛宰暴龍

相關新聞

中職／龍隊完成戰力外簽約 曾仁和披55號龍袍加盟

味全龍球團今日正式公布，透過戰力外延攬的4名選手以及回簽的黃柏豪完成簽約，前旅美投手曾仁和將穿上55號龍袍展開新篇章。

NBA／傳楊恩團隊與老鷹討論交易 巫師有意拿麥凱倫換

老鷹隊楊恩（Trae Young）本季表現不佳，據ESPN報導，他的經紀團隊和老鷹球團將合作，尋求交易的可能性。 自從球團決定不提供延長合約後，過去幾個月老鷹與楊恩經紀團隊一直保持溝通。楊恩目前

NBA／防守讓公牛上半場只拿33分 綠衫軍快意奪4連勝

公牛隊今天作客波士頓手感冰冷，前23次外線出手僅命中3球，上半場僅得33分下遭塞爾蒂克隊拉開領先，讓「綠衫軍」以115：...

NBA／愛德華創最年輕1200顆三分球紀錄 進度遠超同齡柯瑞

灰狼一哥愛德華（Anthony Edwards）持續以頂級表現證明自己是當今聯盟最具影響力的球星之一，尤其是外線火力更成為其招牌。 在昨天客場大勝巫師的比賽中，愛德華單場轟進6記三分球，這讓他生

NBA／東區雙強對決變調 活塞31分血洗尼克

東區雙強活塞隊和尼克隊今天正面交鋒，戰況卻一面倒，尼克第三節僅拿15分遭拉開差距，讓主場的活塞以121：90寫下大勝，且...

NBA／駁斥湖人與布魯克斯交易傳聞！ 太陽老闆：別打電話了

「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）休賽季被火箭隊交易至太陽隊後，打出生涯年也幫助太陽打出佳績。近日有傳聞指出湖人與太陽討論交易布魯克斯，引發多家媒體討論，對此太陽老闆伊許比亞（Mat Is

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。