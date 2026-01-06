NBA／防守讓公牛上半場只拿33分 綠衫軍快意奪4連勝
公牛隊今天作客波士頓手感冰冷，前23次外線出手僅命中3球，上半場僅得33分下遭塞爾蒂克隊拉開領先，讓「綠衫軍」以115：101收下4連勝。
公牛「得分王」吉迪（Josh Giddey）因腿傷缺陣，今天上半場命中率不佳，首節僅拿14分，差點改寫1999年4月碰熱火隊締造的隊史上半場最低的23分紀錄，靠卡特（Jevon Carter）第二節連續命中三分彈才避免淒慘紀錄產生，但前兩節僅拿33分仍是塞爾蒂克本季上半場最低失分。
總計公牛前23次外線嘗試只命中3球，塞爾蒂克狀況也不佳，三分線前19投僅5中，不過普里查德（Payton Pritchard）飆進第二節的壓哨三分彈，助綠衫軍帶著54：33優勢進入下半場。
公牛第四節在佛西維奇（Nikola Vucevic）外線進球後一度追到96：106，但反撲仍差一步，最終仍讓綠衫軍主場迎接近9戰的第8勝。
西蒙斯（Anfernee Simons）攻下塞爾蒂克最高的27分，普里查德貢獻21分，前一場轟下平生涯最高50分的布朗（Jaylen Brown）今天24投僅6中拿14分。
布澤利斯（Matas Buzelis）的26分是公牛最高，佛西維奇和多森姆（Ayo Dosunmu）各15分。
