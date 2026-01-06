NBA／傳楊恩團隊與老鷹討論交易 巫師有意拿麥凱倫換

老鷹隊楊恩（Trae Young）本季表現不佳，據ESPN報導，他的經紀團隊和老鷹球團將合作，尋求交易的可能性。

自從球團決定不提供延長合約後，過去幾個月老鷹與楊恩經紀團隊一直保持溝通。楊恩目前合約剩2年9500萬美元，休賽季有球員選項。

楊恩自2018年被選中以來，一直是老鷹看板球星，也是隊史三分球與助攻紀錄保持人。生涯8季曾3度帶隊打進季後賽，2021年闖進東區決賽不敵公鹿隊。

不過老鷹前鋒強森（Jalen Johnson）本季破繭而出，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）加盟後打出生涯年，楊恩則受腿部傷勢困擾，本季只出賽10場。

老鷹在楊恩缺陣的情況下15勝12敗；反觀他上場的比賽2勝8敗，他不在場時老鷹失分少10分。楊恩季初曾遭遇右膝內側副韌帶扭傷，目前又因右大腿挫傷連續缺席5場。本季他出賽10場，平均得到19.3分8.9助攻，投籃命中率僅41.5%。

據資深記者史坦（Marc Stein）報導，巫師隊可能會以麥凱倫 （CJ McCollum）作為核心交易籌碼換回楊恩。