中職／龍隊完成戰力外簽約 曾仁和披55號龍袍加盟

味全龍球團今日正式公布，透過戰力外延攬的4名選手以及回簽的黃柏豪完成簽約，前旅美投手曾仁和將穿上55號龍袍展開新篇章。

龍隊球團表示，經過整體戰力評估與雙方溝通後，四位選手皆順利完成合約簽署，未來將依照球隊整體規畫，投入團隊訓練與賽季備戰，期待選手在新環境中穩定發揮，為團隊戰力帶來正面助益。

曾仁和、姚冠瑋、賴知頎及陳暐皓四位選手相關合約程序皆已完成，即日起正式成為味全龍一員。 四人的背號都已經選定，曾仁和穿上55號球衣，陳暐皓使用56號，賴知頎為70號，姚冠瑋則是65號。

此外，味全龍球團已簽回原列於60人保留名單外之球員黃柏豪，後續將依球隊規劃，安排相關訓練與發展方向，持續厚植農場深度，強化整體戰力基礎。